Na lądowisku Milewo niedaleko Płońska doszło w piątek do wypadku awionetki kończącej lot z Zatoru. Podczas lądowania na grząskim terenie maszyna przewróciła się na dach. Do szpitala na badania trafił pasażer. Pilot był trzeźwy.

Wypadek awionetki koło Płońska, maszyna przewróciła się na dach. Jedna osoba w szpitalu

Podczas lądowania przewróciła się awionetka. Do wypadku doszło na lądowisku Milewo niedaleko Płońska.

- Awionetką podróżowały dwie osoby. Był to lot prywatny na trasie z Zatoru do Milewa. Maszyna przy lądowaniu na dosyć grząskim terenie przewróciła się na dach - powiedziała rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Płońsku kom. Kinga Drężek-Zmysłowska. Jak dodała, do wypadku doszło w piątek po południu.

- Pasażer awionetki został przewieziony do szpitala na badania. Maszynę pilotował 55-latek z powiatu warszawskiego-zachodniego. Badanie na zawartość alkoholu w wydychanym przez niego powietrzu wykazało, że był trzeźwy - wyjaśniła kom. Drężek-Zmysłowska.

Jak dodała rzeczniczka płońskiej policji, na miejscu wypadku, które zabezpieczała straż pożarna, pracowała grupa operacyjno-ochodzeniowa funkcjonariuszy. Okoliczności zdarzenia będzie wyjaśniała również Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.

Lądowisko Milewo znajduje się między między Płońskiem a Sochocinem.

