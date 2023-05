Ojciec 3,5-rocznej dziewczynki, która zatruła się oparami trutki na szczury, skazany Iwona Rodziewicz-Ornoch 19.05.2023 10:33 Jest wyrok w sprawie tragicznej śmierci dziewczynki, która zatruła się oparami trutki na szczury w powiecie ciechanowskim. Sąd uznał ojca 3,5-latki za winnego. Mężczyzna nie trafi jednak do więzienia - mówi Prokurator Rejonowy w Ciechanowie Przemysław Bońkowski.

Ojciec 3,5-rocznej dziewczynki, która zatruła się trutką na szczury, skazany (autor: pixabay)

Jest wyrok w sprawie tragicznej śmierci dziewczynki, która zatruła się oparami trutki na szczury w powiecie ciechanowskim.

- Oskarżony Tomasz S. został uznany za winnego popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, określonego w Art. 155 Kodeksu karnego, czyli nieumyślnego spowodowania śmierci córki. Sąd wymierzył mu karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres trzech lat próby oraz orzekł podanie wyroku do wiadomości publicznej, jak również obciążył go kosztami postępowania w tej sprawie -







Wyrok w tej sprawie zapadł w tzw. trybie konsensualnym. Podejrzany złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze.

Do tragicznego zdarzenia pod Ciechanowem doszło we wrześniu ubiegłego roku. 3,5-latka i jej rodzice źle się poczuli, mieli objawy zatrucia. Matka z dzieckiem trafiły do szpitala. Stan dziewczynki szybko się jednak pogarszał, została przewieziona do Warszawy.

Jak się później okazało, rodzina dziecka zakopała przy domu trutkę na szczury w postaci tabletek, które w zetknięciu z wilgocią produkują trujący gaz.

- Na taką trutkę trzeba mieć specjalne pozwolenie - komentuje chemik i deratyzator Mirosław Pieta. - Nie powinien dostać. To jest niebezpieczne nawet w przechowywaniu w samochodzie, bo to jest tak parujące, że tapicerka wszystko chłonie. Strach to nawet przewozić - tłumaczy.

