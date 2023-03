Zarzuty dla ojca dziewczynki, która zatruła się oparami trutki na szczury Iwona Rodziewicz-Ornoch 13.03.2023 14:21 Prokuratura postawiała zarzuty ojcu dziecka, które zmarło po tym jak zatruło się oparami z trutki na szczury w powiecie ciechanowskim. Decyzję podjęto po tym jak prokuratura otrzymała wyniki badań toksykologicznych.

Opary z trutki przyczyną śmierci dziecka (autor: Pixinio)

W oparciu o wyniki badań toksykologicznych biegli z Zakładu Medycyny Sądowej w Warszawie wydali końcową opinię dotyczącą przyczyny śmierci 3,5 letniej dziewczynki. To pozwoliło podjąć decyzje o tym, kto powinien usłyszeć zarzuty w sprawie śmierci dziecka do której doszło we wrześniu ubiegłego roku - mówi Prokurator Rejonowy w Ciechanowie Przemysław Bońkowski

- W związku z tym możemy z całą pewnością stwierdzić, że zgon dziecka nastąpił na skutek zatrucia oparami pochodzącymi z użytego w tej sprawie środka deratyzacyjnego. W związku z powyższym w dniu dzisiejszym prokurator rejonowy w Ciechanowie przedstawił ojcu dziecka zarzut popełnienia przestępstwa określonego w art. 155 K.K to jest nieumyślnego spowodowania śmierci - mówi prokurator.

Ojcu dziewczynki grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat. Akt oskarżenia w tej sprawie ma wkrótce zostać skierowany do sądu.

Do tragicznego zdarzenia pod Ciechanowem doszło we wrześniu ubiegłego roku.

3,5-letnia dziewczynka i jej rodzice źle się poczuli, mieli objawy zatrucia. Matka z dzieckiem trafiły do szpitala. Ponieważ stan dziecka szybko się pogarszał przewieziono je do Warszawy.

Niestety, dziewczynki nie udało się uratować. Jak się później okazało, rodzina dziecka zakopała przy domu trutkę na szczury w postaci tabletek, które w zetknięciu z wilgocią produkują trujący gaz.

