Mruczący terapeuta, czyli kocia terapia w Ciechanowie Alicja Śmiecińska 08.12.2022 19:12 Mruczą, bawią się, dają się głaskać i są terapeutami – to koty z Powiatowego Ośrodka Felinoterapii w Ciechanowie. Od czasu powstania placówki, czyli od maja ubiegłego roku, ośrodek odwiedziło prawie dwa tysiące osób.

– Mamy tu darmową kocią terapię dla dzieci, młodzieży i dorosłych – mówi kierownik Wydziału Profilaktyki Społecznej i Edukacji Zdrowotnej z ciechanowskiego starostwa Anna Ratkowska. – Mamy stałą liczbę kotów, siedem kotek i trzech kocurków. Stworzył super stado, świetnie czują się w swoim towarzystwie, są do siebie przyzwyczajone. Jak ktoś do nas przychodzi, czekają, żeby je „miziać”. Jeśli ktoś byłby zainteresowany zostać wolontariuszem w naszym ośrodku, to serdecznie zapraszamy – dodaje.

Ośrodek Felinoterapii współpracuje z poradnią psychologiczną pedagogiczną w Ciechanowie.

– Mruczący terapeuta cieszy się dużym zainteresowaniem – mówi pedagog Marta Sychowska. – Przygotowaliśmy z koleżanką teatrzyk dla dzieci, gdzie tytułowym bohaterem będzie kotek. Koty są dla nich bardzo dużą atrakcją – zaznacza.

Ośrodek Felinoterapii znajduje się przy ulicy Kruczej. Koci terapeuci dostępni są za darmo od poniedziałku do soboty w godz. 10–16.

