Pięć osób w szpitalu po wybuchu gazu w domu koło Żuromina. „Rodzice stracili wszystko” RDC 28.10.2024 14:29 Całe oszczędności życia przeznaczyli na remont domu, w dniu wymiany instalacji gazowej doszło do wybuchu. Do wypadku doszło w miejscowości Zatorowizna w powiecie żuromińskim. Pięć osób jest w szpitalu. - Z domu rodziców nic nie zostało, stracili wszystko - mówi Polskiemu Radiu RDC syn poszkodowanych Piotr Tuchewicz.

Policja wyjaśnia przyczyny sobotniego wybuchu gazu w domu w miejscowości Zatorowizna w powiecie żuromińskim. Doszło do niego podczas montażu instalacji gazowej. Pięć osób trafiło do szpitala - to starsze małżeństwo, jeden z ich dorosłych synów, koleżanka kobiety i monter instalacji.

- Na tą chwilę wciąż trwają ustalenia żuromińskich policjantów, mające na celu ustalić przyczyny, przebieg tej sytuacji. Przesłuchujemy świadków tego zdarzenia. Każda informacja ma znaczenie, aby wyjaśnić dokładnie przebieg tej tragedii - mówi rzecznik żuromińskiej policji Tomasz Łopiński

Jak mówi syn poszkodowanych, z domu jego rodziców nic nie zostało.

- Moi rodzice ostatni rok, całe oszczędności życia przeznaczyli, żeby sobie dogodnie na starość wyremontować dom. Ocieplili, zmienili dach, chcieli założyć ogrzewanie, postawili na to ogrzewanie gazowe. No i skorzystali z tego programu Czyste Powietrze. No i zostało podłączenie tego gazu. Doszło do wybuchu i w życiu bym nie pomyślał, że tak będzie - wyjaśnia Piotr Tuchewicz.

Mieszkańcy Zatorowizny apelują o pomoc dla pogorzelców.

- Wspieramy ich bardzo, bardzo jak tylko możemy. Ludzie otworzyli swoje serca i kieszenie również, bo powstała zrzutka.pl. To jest najważniejsze. Chcemy odbudować dom, żeby postawić ich na nogi właśnie, żeby doszli do w pełni zdrowia, żeby się wyleczyli. Głęboko w to wierzę - mówi sołtys Zatorowizny Małgorzata Ardanoska.

Do wybuchu doszło w sobotę wieczorem.

Źródło: RDC Autor: RDC /Alicja Śmiecińska/Iwona Rodziewicz