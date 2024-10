Wywiad wojskowy: żołnierze z Korei Płn. są już w obwodzie kurskim RDC 24.10.2024 22:36 Czwartek 24 października to 971. dzień wojny w Ukrainie. Pierwsi żołnierze z Korei Płn. zostali już wysłani po przeszkoleniu w Rosji do obwodu kurskiego na zachodzie tego kraju – poinformował w czwartek ukraiński wywiad wojskowy HUR. Od 6 sierpnia w tym regionie operują wojska ukraińskie. Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 40 z 50 dronów szturmowych typu Shahed, którymi rosyjskie wojska zaatakowały Ukrainę w nocy z środy na czwartek - poinformowały siły powietrzne.

Wojna w Ukrainie (autor: PAP/Mykola Kalyeniak)

Pierwsi żołnierze z Korei Płn. zostali już wysłani po przeszkoleniu w Rosji do obwodu kurskiego na zachodzie tego kraju – poinformował w czwartek ukraiński wywiad wojskowy HUR. Od 6 sierpnia w tym regionie operują wojska ukraińskie.

W oświadczeniu HUR zamieszczonym na Telegramie dodano, że ogółem 12 tys. żołnierzy północnokoreańskich, w tym 500 oficerów i trzech generałów, jest w Rosji, gdzie szkolą się na pięciu poligonach wojskowych.

Poligony te znajdują się według HUR na wschodzie Rosji: w Ussuryjsku i Siergiejewce w Kraju Nadmorskim, w Ułan Ude w Buriacji, w Jekatierinosławce w obwodzie amurskim i w Kniazie-Wołkonskoje w Kraju Chabarowskim. “Na dostosowanie żołnierzy z Korei Północnej, których Rosja chce zaangażować w wojnie przeciw Ukrainie, przeznaczono kilka tygodni” – podał HUR.

Ukraiński wywiad powiadomił też, że nadzór nad wojskowym przygotowaniem i adaptacją żołnierzy KRLD będzie sprawować wiceminister obrony Rosji Junus-Biek Jewkurow. Zostaną oni wyposażeni w amunicję, odzież i obuwie zimowe oraz pościel i środki higieny.

W ubiegłym tygodniu wywiad Korei Południowej poinformował, że Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna (KRLD) wysłała w dniach 8-13 października na rosyjski Daleki Wschód około 1,5 tys. żołnierzy. W środę wywiad podał, że Pjongjang wysłał do Rosji kolejną grupę 1,5 tys. wojskowych, a do końca roku ma ich trafić łącznie 10 tys. Ustalenia te potwierdził rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski alarmował, że wysłanie północnokoreańskich żołnierzy na front będzie „pierwszym krokiem na drodze ku wojnie światowej” i wezwał Zachód do zdecydowanej reakcji. Z kolei NATO i USA ostrzegły, że jeśli północnokoreańscy żołnierze dołączą do wojsk rosyjskich na Ukrainie, może to oznaczać eskalację wojny.

W czwartek minister obrony Korei Płd. Kim Jong Hjun ocenił, że północnokoreańscy żołnierze wysyłani do Rosji, którzy "są przebierani w rosyjskie mundury i działają pod rosyjskim dowództwem wojskowym bez żadnych uprawnień operacyjnych", to „najemnicy służący za mięso armatnie”.

Siły ukraińskie rozpoczęły operację wojskową w obwodzie kurskim 6 sierpnia. Pod koniec sierpnia Ukraina kontrolowała 1250 kilometrów kwadratowych w tym obwodzie. Jednak od września siły Ukrainy zaczęły tracić teren w wyniku zintensyfikowanej kontrofensywy rosyjskiej armii. Według ekspertów, pod kontrolą Ukrainy znajduje się obecnie już tylko ok. 770 km kwadratowych terytorium Rosji.

Siły powietrzne: ostatniej nocy zestrzelono 40 dronów

Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 40 z 50 dronów szturmowych typu Shahed, którymi rosyjskie wojska zaatakowały Ukrainę w nocy z środy na czwartek - poinformowały siły powietrzne. Z siedmioma dronami utracono łączność w wyniku walki elektronicznej.

"Wróg zaatakował Ukrainę dwoma pociskami manewrującymi Ch-22 z samolotów Tu-22M3 nad Morzem Czarnym, dwoma pociskami kierowanymi Ch-59 (wystrzelonymi) z przestrzeni powietrznej obwodu briańskiego (w Rosji) oraz 50 bezzałogowcami uderzeniowymi Shahed i (innymi) niezidentyfikowanymi dronami" - zaznaczono w komunikacie na Telegramie. (https://t.me/kpszsu/21821)

"Do godziny 8.30 (7.30 czasu polskiego) potwierdzono zestrzelenie 40 wrogich dronów w obwodzie: odeskim, mikołajowskim, dniepropietrowskim, winnickim, żytomierskim, chmielnickim, czerkaskim, kirowohradzkim, kijowskim, połtawskim i czernihowskim" - przekazały siły powietrzne.

Ponadto jeden dron przebywał w ukraińskiej przestrzeni powietrznej, a dwa kolejne zawróciły w kierunku Rosji i Białorusi. Ukraińskie siły powietrzne dodały, że pociski wroga nie dosięgły celów.

