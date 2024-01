Ponad 25 ukraińskich dziennikarzy w niewoli. „Rosja podeptała wszystkie prawa człowieka” RDC 10.01.2024 22:54 Środa 10 stycznia to 686 dzień wojny w Ukrainie. Rosja, która już niemal dwa lata prowadzi wojnę przeciwko Ukrainie, przetrzymuje w niewoli ponad 25 ukraińskich dziennikarzy – poinformował w środę szef komisji do spraw wolności słowa Rady Najwyższej (parlamentu) Ukrainy Jarosław Jurczyszyn.

Wojna w Ukrainie/Zdjęcie ilustracyjne (autor: PAP/Viacheslav Ratynskyi)

Szef komisji do spraw wolności słowa Rady Najwyższej Ukrainy Jarosław Jurczyszyn poinformował, że w niewoli rosyjskiej jest ponad 25 25 ukraińskich dziennikarzy.

— Według najnowszych danych mamy w (rosyjskiej) niewoli ponad 25 waszych kolegów — oświadczył, cytowany przez państwową agencję informacyjną Ukrinform. Poseł mówił o tym podczas dyskusji online, poświęconej wolności słowa.

— To nie są żadni bojownicy, to dziennikarze, którzy wykonywali swoją pracę i zgodnie z cywilizowanymi zasadami prowadzenia wojny nie powinni być przetrzymywani w niewoli, ale fakt jest faktem. Rozumiemy, jak niecywilizowana jest Rosja i jak podeptała wszystkie prawa człowieka — powiedział Jurczyszyn.

Zdaniem polityka w proces uwolnienia dziennikarzy z niewoli Rosji należy włączyć społeczność międzynarodową. Kolejnym krokiem jest „przygotowanie (…) elementu dotyczącego odpowiedzialności przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym za przestępstwa przeciwko wolności słowa, za przestępstwa przeciwko dziennikarzom i prawdopodobnie wzmocnienie takiej odpowiedzialności poprzez wyjaśnienie szeregu pojęć w ukraińskim ustawodawstwie” – podkreślił.

Jurczyszyn zwrócił jednocześnie uwagę, że „niestety nie tylko Rosja ingeruje w jakość pracy dziennikarzy”.

— Mamy spadek liczby dochodzeń w sprawie przestępstw przeciwko dziennikarzom o prawie 80 proc. w 2022 roku w porównaniu z 2021 rokiem. Wszystko można wytłumaczyć wojną, ale my, jako kraj, który dołącza do wspólnoty europejskiej, dla którego wartość wolności słowa jest jedną z podstawowych wartości, zdecydowanie nie powinniśmy do tego dopuścić — zaznaczył deputowany.

W połowie listopada władze w Kijowie szacowały, że w rosyjskiej niewoli przebywało wówczas co najmniej 4337 obywateli Ukrainy, w tym 3574 wojskowych i 763 cywilów. Rzeczywista liczba jeńców i innych osób pojmanych przez wroga może być jednak wyższa.

SBU zatrzymała agenta rosyjskiego wywiadu: namierzał fabryki broni

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) zatrzymała agenta działającego dla rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa, który namierzał fabryki broni i miejsca pobytu żołnierzy ukraińskich w Zaporożu na południowym wschodzie kraju.

Zatrzymany to były naczelnik obwodowego zarządu MSW Ukrainy, który zwolnił się z pracy w 2014 roku. Do FSB został zwerbowany na początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę przez agenta tej służby, z którym studiował jeszcze w czasach ZSRR – poinformowała SBU w środę na Telegramie.

„Przestępca starał się lokalizować i przekazywać agresorowi geolokacje miejscowych przedsiębiorstw obronnych Ukrainy. Śledził także miejsca największej koncentracji składu osobowego i sprzętu wojskowego w centrum obwodowym (Zaporożu)” – wyjaśniono w komunikacie.

SBU poinformowała zatrzymanego, że jest podejrzanym w śledztwie o zdradę państwa w warunkach stanu wojennego. Grozi mu kara dożywotniego więzienia.

