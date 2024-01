Pułkownik przekazywał informacji Grupie Wagnera. Został skazany na 15 lat

Wtorek 9 stycznia to 685 dzień wojny w Ukrainie. Na 15 lat więzienia skazał we wtorek ukraiński sąd pułkownika rezerwy, który przekazywał informacje wywiadowi rosyjskiej najemniczej Grupy Wagnera – poinformowało we wtorek biuro Prokuratora Generalnego. Z kolei SBU przekazało, że sędzia sądu w Białogrodzie nad Dniestrem wraz z adwokatem przyjmowali korzyści majątkowe w zamian za wystawianie poborowym zaświadczeń zwalniających ze służby wojskowej.