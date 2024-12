Rosyjskie drony zaatakowały Tarnopol. Jedna osoba nie żyje, trzy zostały ranne RDC 02.12.2024 23:09 Poniedziałek 2 grudnia to 1013. dzień wojny w Ukrainie. Jedna osoba zginęła, a trzy zostały ranne w wyniku uderzenia rosyjskiego drona w blok mieszkalny w Tarnopolu na zachodzie Ukrainy. Na miejscu wybuchł ogromny pożar, z budynku ewakuowano wielu ludzi – powiadomiła w poniedziałek Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych.

Wojna w Ukrainie (autor: PAP/EPA/24TH MECHANIZED BRIGADE PRESS SERVICE)

„Jedna osoba zginęła, trzy zostały ranne, a około 100 mieszkańców ewakuowano. Fala uderzeniowa uszkodziła okna sąsiednich domów, szkołę i 20 samochodów” – oświadczono w komunikacie na Telegramie.

W godzinach nocnych i wczesnym rankiem ukraińskie Siły Powietrzne walczyły z atakami dronów w obwodach: odeskim, mikołajowskim, dniepropietrowskim, zaporoskim, donieckim, sumskim, charkowskim, winnickim, czerkaskim i tarnopolskim.

W godzinach porannych w Kijowie słychać było eksplozje; władze wyjaśniły, że był to efekt działalności obrony powietrznej. Potwierdzono zestrzelenie 52 wrogich bezzałogowców, a z 50 dronami przeciwnika utracono łączność w różnych regionach Ukrainy – ogłosił sztab Sił Powietrznych Ukrainy.

Dodatkowe wzmocnienie ukraińskich systemów obrony powietrznej

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i kanclerz Niemiec Olaf Scholz omówili dodatkowe wzmocnienie ukraińskiego nieba podczas poniedziałkowego spotkania w Kijowie. Szósty system obrony powietrznej IRIS-T oraz wyrzutnie Patriot zostaną dostarczone do Ukrainy w grudniu - przekazał niemiecki kanclerz.

„Dzisiaj z kanclerzem rozmawialiśmy również o dodatkowym wzmocnieniu ukraińskiej tarczy powietrznej i systemów obrony powietrznej, w czym pomagają nam Niemcy” - powiedział Zełenski na konferencji prasowej w Kijowie.

Prezydent podziękował Niemcom za zapowiedziany pakiet pomocy obronnej o wartości 650 milionów euro, który według Zełenskiego ma nie tylko swoją wielkość, ale także jasny termin realizacji: „grudzień tego roku - gdyby wszyscy nasi partnerzy wykazali się takim przywództwem i taką konkretnością w dostawach”.

„Wsparcie obrony powietrznej pozostaje dla nas kluczowe. Dostarczyliśmy już pięć systemów IRIS-T, trzy systemy Patriot, ponad 50 dział Gepard... ?hcemy, aby pomoc wojskowa, którą zapewniamy, w tym obrona powietrzna i pomoc wojskowa, była właśnie taka. Szósty system IRIS-T zostanie dostarczony w grudniu, podobnie jak wyrzutnie Patriot” - zapowiedział Scholz.

Kanclerz Niemiec podkreślił również, że Niemcy niezmiennie wspierają Ukrainę i nie osłabią swojej pomocy. Dodał, że ostrzał ukraińskiej infrastruktury energetycznej przez Rosję jest „nie do przyjęcia”, dlatego Niemcy zapewniły Ukrainie pilne wsparcie zimowe.

„Omówiono określenie dróg do kompleksowego, sprawiedliwego pokoju” - zaznaczył Scholz. Jednocześnie stwierdził, że nie może być mowy o pokoju bez udziału Ukrainy. Potwierdził również, że Ukraina pozostanie na drodze do przystąpienia do UE.

„Oczywiście omówiliśmy nasze wspólne możliwości na nadchodzące tygodnie i miesiące pracy z stronami i innymi partnerami, możliwe spotkania, możliwe porozumienia. Musimy wykorzystać wszystkie możliwości wzmocnienia Ukrainy, zarówno na froncie, jak i w dyplomacji” - zauważył Zełenski.

Według prezydenta dla Ukrainy fundamentalne znaczenie ma to, że Niemcy, jako lider wsparcia, nie zmniejszą go w 2025 roku, w szczególności wsparcia finansowego, "a to będzie właściwy sygnał dla wszystkich naszych pozostałych partnerów".

Czytaj też: Rosyjski ładunek wybuchowy spadł na miejski minibus w Chersoniu, 3 osoby nie żyją