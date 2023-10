11-letni chłopiec zginął w rosyjskim ostrzale obwodu donieckiego RDC 12.10.2023 22:53 Czwartek 12 października to 595. dzień wojny w Ukrainie. W wyniku rosyjskich ataków w obwodzie donieckim zginęło dwóch cywilów, w tym 11-letni chłopiec. Siedem osób zostało rannych. Z kolei ostatniej dobry Rosjanie w ostrzałach zabili czterech cywilów.

Wojna w Ukrainie (autor: Volodymyr Zelenski/Facebook)

Armia rosyjska ostrzelała w czwartek wioskę Bahatyr, w wyniku czego zginął 11-latek, a jego 6-letni brat doznał obrażeń tułowia. Z licznymi ranami szarpanymi hospitalizowano ich 31-letnią matkę.

W mieście Hirnyk w rosyjskich atakach zginęła 44-letnia kobieta, a jej 24-letni zięć został ranny.

Siły rosyjskie ostrzelały też Awdijiwkę; odłamki pocisku zraniły 58-letniego mężczyznę i 61-letni kobietę.

W Hałyczyniwce wskutek wybuchu pocisków obrażenia odnieśli 32-letni mężczyzna i 62-letnia kobieta.

Rosyjskie ostrzały i śmierć cywilów

Cztery osoby zginęły w ciągu minionej doby w rosyjskich ostrzałach w obwodach donieckim, chersońskim i zaporoskim, na wschodzie i południu Ukrainy – powiadomili w czwartek rano gubernatorzy tych regionów. Poinformowano również, że liczba ofiar śmiertelnych środowego ostrzału Nikopola w obwodzie dniepropietrowskim wzrosła do czterech.

Osoby, które poniosły śmierć w Donbasie, to mieszkańcy Awdijiwki i Oczeretynego. Ponadto w Awdijiwce, gdzie w ostatnich dniach rosyjskie wojska zintensyfikowały działania ofensywne, cztery osoby zostały ranne – oznajmił na Facebooku p.o. szefa administracji obwodu donieckiego Ihor Moroz.

W nocy ze środy na czwartek okupanci ostrzelali miejscowość Czornobajiwka w pobliżu Chersonia. Według wstępnych doniesień zginął 70-letni mężczyzna – powiadomił na Telegramie gubernator Chersońszczyzny Ołeksandr Prokudin.

Również jedna osoba poniosła śmierć w sąsiednim regionie zaporoskim, ostrzeliwanym w ciągu minionej doby z dział, artylerii rakietowej i dronów. Ofiara śmiertelna to 74-letnia mieszkanka miejscowości Prywitne – przekazał szef obwodowych władz Jurij Małaszko.

W środę w godzinach popołudniowych ukraińskie służby ratunkowe poinformowały o rosyjskim ataku na miasto Nikopol, gdzie trzy osoby zginęły, a dwie zostały ranne w wyniku ostrzelania budynku szkoły. Wieczorem gubernator obwodu dniepropietrowskiego Serhij Łysak podał zaktualizowane dane, według których liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do czterech. Jak oznajmił w komunikatach na Telegramie, zabici to trzy kobiety i mężczyzna w wieku od 60 do 72 lat.

Czytaj też: Trzy osoby zginęły w rosyjskim ostrzale szkoły w Nikopolu