Ukraina. W ciągu doby rosyjskie wojska ostrzelały dziewięć regionów kraju, są ofiary śmiertelne 03.02.2023 19:06 Dwie osoby zginęły w ciągu minionej doby w wyniku rosyjskich ostrzałów w obwodzie charkowskim, dwie w obwodzie donieckim i dwie – w chersońskim – powiadomiły lokalne ukraińskie władze. Wojska rosyjskie ostrzeliwały cele cywilne w dziewięciu regionach kraju.

W ciągu doby rosyjskie wojska ostrzelały dziewięć regionów kraju (autor: PAP/Alena Solomonova)

W obwodzie charkowskim w miejscowości Barwinkowe w ostrzale budynku mieszkalnego zginęli dwaj bracia, a ich ojciec został ranny. Rosyjskie wojska zaatakowały szereg miejscowości, celując głównie w zabudowę mieszkalną.

W obwodzie donieckim wiadomo o śmierci przynajmniej jednego cywila we frontowym mieście Bachmut, a także o sześciu osobach rannych w Kramatorsku. Pod ciągłym ogniem artyleryjskim znajdują się miejscowości w rejonie Bachmutu i Sołedaru.

Ofiary śmiertelne odnotowano również w obwodzie chersońskim. Zginęło co najmniej dwóch mieszkańców tego regionu. Rannych zostało dziewięcioro cywilów, w tym pięcioletnie dziecko. Obwód był ostrzeliwany 65 razy, a sam Chersoń – 13.

Z informacji przekazanych rano przez lokalne administracje wynika, że rosyjskie wojska ostrzeliwały także regiony czernihowski, sumski, zaporoski, dniepropietrowski, ługański i mikołajowski

Szczyt Unia Europejska-Ukraina

Unia Europejska obiecuje Ukrainie wsparcie, ale nie składa żadnych deklaracji dotyczących negocjacji akcesyjnych czy samego członkostwa we Wspólnocie. Na zakończenie szczytu Unia Europejska-Ukraina w Kijowie przyjęta została deklaracja dotycząca współpracy. To pierwszy szczyt od czasu rosyjskiej napaści i pierwszy od przyznania Ukrainie statusu kandydata do Unii.

Ukraina wysłała wniosek o członkostwo kilka dni po rosyjskiej napaści. W ekspresowym tempie, bo już w czerwcu, uzyskała status kraju kandydującego. Teraz władze w Kijowie oczekują, że do końca roku rozpoczną negocjacje członkowskie. Ale Wspólnota do niczego się nie zobowiązuje i nie przedstawia żadnych konkretnych terminów, także jeśli chodzi o możliwą akcesję.

W deklaracji przyjętej na zakończenie szczytu napisano, że decyzję o dalszych krokach Unia podejmie po spełnieniu przez Ukrainę wymogów dotyczących praworządności, walki z korupcją czy reform w sądownictwie. Jest również zapis ogólny o tym, że Unia wspiera dalszą integracją europejską Ukrainy.

Wspólnota obiecuje natomiast wsparcie finansowe, polityczne i wojskowe. Już wczoraj padła deklaracja o zwiększeniu o połowę - do 30 tysięcy - liczby ukraińskich żołnierzy, którzy zostaną wyszkoleni w ramach unijnej misji.

O kolejne pół miliarda euro ma być zwiększony fundusz na dozbrojenie Ukrainy. Padła obietnica przedłużenia o rok wolnego handlu znoszącego cła i taryfy na ukraińskie towary trafiające na unijny rynek oraz zniesienia dodatkowych opłat roamingowych dla obywateli Ukrainy za połączenia telefoniczne, smsy czy internet w komórce na terenie Unii. Jest również zapowiedź włączenia Ukrainy do unijnego systemu płatności w euro.

