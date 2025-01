„Pierwszy raz w historii”. Pilot F-16 zestrzelił sześć rakiet manewrujących podczas wylotu

Wtorek 7 stycznia to 1049. dzień wojny w Ukrainie. Pilot myśliwca F-16 podczas jednego wylotu bojowego zestrzelił sześć rosyjskich pocisków manewrujących, co zdarzyło się po raz pierwszy w historii – powiadomił we wtorek szef służby prasowej Sił Powietrznych Ukrainy, pułkownik Jurij Ihnat.