Rosyjski ostrzał Charkowa. Zginął 10-letni chłopiec

W wyniku rosyjskiego ostrzału Charkowa, przeprowadzonego w piątek w godzinach porannych, zginął 10-letni chłopiec, a 16 osób doznało obrażeń; najeźdźcy prawdopodobnie użyli do ataku dwóch rakiet balistycznych Iskander — powiadomiły ukraińskie władze centralne i regionalne. Minionej doby ukraińskie siły przesunęły się na różnych odcinkach na południowej flance Bachmutu na odległość do 400 metrów. Piątek 6 października to 589. dzień wojny w Ukrainie.