Rosyjski atak na ukraińską brygadę. Zginęło 28 żołnierzy, 53 jest rannych RDC 05.11.2023 18:06 28 żołnierzy ukraińskiej 128. brygady zakarpackiej zginęło, a 53 odniosło obrażenia w rosyjskim ataku na miejsce, gdzie zorganizowano uroczystość nagradzania wojskowych – poinformował w niedzielę deputowany ukraińskiego parlamentu Mychajło Wołyniec. Niedziela 5 listopada to 619. dzień wojny w Ukrainie.

Wojna w Ukrainie (autor: Wołodymyr Zełenski/FB)

W rosyjskim ataku na miejsce, gdzie zorganizowano uroczystość nagradzania wojskowych zginęło 28 żołnierzy ukraińskiej 128. brygady zakarpackiej, a 53 odniosło obrażenia.

„Niestety, potwierdziła się informacja o śmierci naszych żołnierzy z powodu rosyjskiej rakiety” – napisał Wołyniec na Facebooku.

Ukraińskie Siły Zbrojne podały wcześniej, że do ataku rakietą Iskander-M członków doszło w piątek, a uroczystość z udziałem żołnierzy zorganizowano z okazji Dnia Wojsk Rakietowych i Artylerii.

Według portalu Suspilne do ataku doszło w przyfrontowej wiosce w obwodzie zaporoskim na południu Ukrainy.

W obwodzie zakarpackim ogłoszono trzy dni żałoby z powodu tragedii, do której doszło w obwodzie zaporoskim na południu Ukrainy.

Zmarł polski ochotnik, który walczył przeciw siłom rosyjskim

Polski ochotnik uczestniczący w walkach przeciw siłom rosyjskim na Ukrainie zmarł w sobotę w szpitalu w Charkowie po poważnym wypadku drogowym – poinformowała na X polska dziennikarka Karolina Baca-Pogorzelska, która odwiedzała go w szpitalu.

49-letni mężczyzna zmarł dwa tygodnie po wypadku, w którym został ranny. Przeszedł operację, ale lekarzom nie udało się uratować jego życia.

Baca-Pogorzelska, która od marca ubiegłego roku przebywa na Ukrainie, podziękowała w swoim poście lekarzom z wojskowego szpitala w Charkowie za to, że robili wszystko, by go uratować.

Czytaj też: Wizyta przewodniczącej KE w Kijowie. Sprawa karna przeciwko patriarsze Cyrylowi