Wizyta przewodniczącej KE w Kijowie. Sprawa karna przeciwko patriarsze Cyrylowi 04.11.2023 18:18 Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przybyła w sobotę do Kijowa, aby porozmawiać z Wołodymyrem Zełenskim o rozszerzeniu UE. Prezydent Ukrainy zapowiedział kontynuację reform, w tym wzmocnienie walki z korupcją. Wykluczył przy tym rozmowy z Rosją. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowała o wszczęciu sprawy karnej przeciw patriarsze Moskwy i całej Rusi Cyrylowi za „błogosławienie” żołnierzy rosyjskich wyruszających na wojnę. Sobota 4 listopada to 618. dzień wojny w Ukrainie.

Sobota 4 listopada to 618. dzień wojny w Ukrainie (autor: Ursula von der Leyen/Twitter)

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przybyła w sobotę do Kijowa, aby porozmawiać z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim o rozszerzeniu UE. Napisała o tym na platformie X.

- Jestem tu, by porozmawiać o drodze do członkostwa Ukrainy w UE” oraz wsparciu finansowym UE „na odbudowę Ukrainy jako nowoczesnej i dobrze prosperującej demokracji – oznajmiła po przybyciu do Kijowa.

<center><blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Good to be back in Kyiv for my 6th war time visit.<br><br>I’m here to discuss Ukraine’s accession path to the EU.<br><br>The EU’s financial support to rebuild Ukraine as a modern, prosperous democracy.<br><br>And how we will continue to make Russia pay for its war of aggression. <a href="https://t.co/dLJ6bUz4UU">pic.twitter.com/dLJ6bUz4UU</a></p>— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) <a href="https://twitter.com/vonderleyen/status/1720713768114467002?ref_src=twsrc%5Etfw">November 4, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></center>

Bruksela ma 8 listopada przedstawić raport o stanie postępów Ukrainy i wypowiedzieć się w kwestii otwarcia z nią negocjacji akcesyjnych.

Rozmowy z Rosją wykluczone

- Nie ma mowy, żebyśmy teraz siedli Rosją do rozmów i cokolwiek jej oddawali - oznajmił podczas konferencji pastwoej Zełenski.

Zaprzeczył, by zachodni partnerzy wywierali na niego naciski, aby rozpoczął negocjacje z Moskwą. - Tak było na początku wojny i przed wojną. Dziś nikt z liderów UE czy Stanów Zjednoczonych nie wywiera nacisków - zapewnił.

Odnosząc się do wypowiedzi naczelnego dowódcy ukraińskiej armii gen. Wałerija Załużnego dla tygodnika "The Economist" zaprzeczył, by na froncie była obecnie sytuacja patowa. - Rosja kontroluje niebo. My chronimy swoich żołnierzy - zaznaczył.

Dodał, że trzeba czekać na myśliwce F-16 i na powrót do kraju pilotów szkolących się w ich obsłudze.

- Nie mamy prawa opuszczać rąk. Jaka jest alternatywa? Mamy oddać jedną trzecią naszego państwa? Przecież to będzie dopiero początek - powiedział.

Sprawa przeciwko Cyrylowi

Według danych śledztwa Cyryl (Władimir Gundiajew) należy do ścisłego kierownictwa wojskowo-politycznego Rosji i jako jeden z pierwszych publicznie poparł pełnoskalową wojnę Rosji przeciw Ukrainie. W celu upowszechniania propagandy wykorzystywał podlegające mu wspólnoty wiernych na terytorium Rosji oraz przedstawicieli Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego.

Jak podkreśliła SBU, Cyryl regularnie rozpowszechnia narrację Kremla podczas kazań w internecie lub swoich komentarzy wideo.

Cyrylowi postawiono zarzuty zamachu na integralność terytorialną Ukrainy, usprawiedliwiania zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę oraz planowania i prowadzenia wojny.

Czytaj też: Obiekt infrastruktury krytycznej zaatakowany przy pomocy rosyjskich dronów