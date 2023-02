Regionalne Rozgłośnie Polskiego Radia dla Walczącej Ukrainy RDC 21.02.2023 11:07 27 stycznia o godzinie 19:05 w Polskim Radiu Rzeszów odbył się koncert zespołu TARAKA. Tego dnia również Regionalne Rozgłośnie Polskiego Radia – Audytorium 17 wraz Caritas Polska rozpoczęły wspólną, ogólnopolską zbiórkę środków pieniężnych na zakup karetki dla Bohaterskiego Bachmutu – patronat nad akcją objęła Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Pani Małgorzata Gosiewska.

Informacja prasowa

Od blisko roku w brutalnej wojnie Ukraina walczy o wolność, w ostatnich tygodniach dociera do Polski coraz więcej przerażających informacji m.in. z frontu w Bachmucie. Słuchacze Regionalnych Rozgłośni Polskiego Radia, a w szczególności Polskiego Radia Rzeszów nie zapomnieli o Ukrainie, dlatego też przy okazji koncertu zespołu TARAKA Serce za SERCE, ogłosili zbiórkę środków pieniężnych na zakup karetki dla bohaterskiego Bachmutu.

Jak możemy pomóc? To bardzo proste:

Wystarczy wysłać SMS o treści BACHMUT pod numer 72052 (koszt 2,46 zł z VAT) i dołóż swoją cegiełkę do zakupu karetki, którą Caritas Polska przekaże do Bachmutu. Pamiętaj, możesz wysłać wiele SMSów.

Możemy też zrobić przelew bankowy:

PL Bank PKO BP S.A. 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526 | SWIFT: BPKOPLPW

Tytułem: UKRAINA BACHMUT | CARITAS POLSKA, ul. Okopowa 55, 01-043 Warszawa

– więcej informacji na: https://caritas.pl/ukraina/.

Bądźmy razem i pomóżmy walczącej Ukrainie! Środki zebrane w ramach tej akcji zostaną przeznaczone na zakup karetki, która zostanie przekazana do Bachmutu.

Transmisja koncertu odbyła się w Polskim Radiu Rzeszów na 90,5 FM i na kanale YOUTUBE stacji (https://youtu.be/wRk0sUHnKv4). Koncertu możemy posłuchać również w Radio Dla Ciebie, Radio Gdańsk, Radio PiK, Radio Wrocław, Radio Kraków, Radio Olsztyn, Radio Kielce, Radio Koszalin, Radio Opole, Radio Lublin, Radio Poznań, Radio Katowice.

Zespół Taraka powstał w 2012 roku. Ma na swoim koncie trzy płyty długogrające. Założycielem i autorem niemal wszystkich piosenek jest Karol Kus. Zespół tworzą muzycy, wirtuozi z Polski i Ukrainy. Na ubiegłorocznym festiwalu w Opolu zaprezentował w koncercie Od Opola Do Opola swój największy przebój i obecnie jedną z najpopularniejszych w Polsce piosenek pt. Podaj rękę Ukrainie.

W święta Bożego Narodzenia na antenie TVP najczęściej graną kolędą była świąteczna piosenka w wykonaniu zespołu Taraka pt. Pogody na Święta, którą zespół nagrał wspólnie z dziennikarzami prowadzącymi programy. Obecnie zespół jest w trakcie trasy koncertowej pt. „Serce za Serce”, która jest podziękowaniem dla Polaków za pomoc okazaną ukraińskim rodzinom.

W marcu tego roku zespół wyruszy w trasę pt. Niepodległa Niepodległej, która obejmie 11 stolic europejskich oraz Chicago, Toronto, Los Angeles i Taszkient.

Audytorium17 to przedstawiciel nie tylko 17-stu Regionalnych Rozgłośni Polskiego Radia w dziedzinie zakupu czasu reklamowego i planowania kampanii reklamowych, ale także 6-ciu wyspecjalizowanych programów lokalnych, tzw. anten miejskich i stacji nadających wyłącznie w technologii DAB+.

Regionalne Rozgłośnie Polskiego Radia, jako grupa radiowa, mają zasięg ogólnopolski, zachowując cały czas swój indywidualny, regionalny charakter. 100 nadajników naziemnych (FM) stacji regionalnych ulokowane w całej Polsce zapewniają najlepszy radiowy zasięg techniczny, co sprawia, że Regionalne Rozgłośnie obejmują swoim zasięgiem, nie tylko województwo w którym nadają, lecz również część terytorium województw ościennych. Audytorium17 trafia do ponad 36 milinów Polaków.

Czytaj też: Małgorzata Gosiewska w RDC: Rosjanie celują w medyków, pomoc potrzebna natychmiast