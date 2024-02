Ponad 40 razy wyjeżdżał z pomocą do Ukrainy. J.D. Kowalski: Nie zapominajmy, że trwa wojna RDC 25.02.2024 16:06 Najgorsze co możemy zrobić, to zapomnieć, że w Ukrainie trwa regularna wojna — mówi siedlczanin i wolontariusz Janusz Dariusz Kowalski, który od dwóch lat, za pomocą powołanej przez siebie fundacji, organizuje pomoc dla cywilów i żołnierzy stacjonujących blisko ukraińsko-rosyjskiej granicy. Siedlczanin od wybuchu wojny wyjechał do Ukrainy ponad 40 razy.

Siedlczanin Janusz Dariusz Kowalski od dwóch lat organizuje pomoc dla obywateli Ukrainy (autor: Fundacja ESKA Kowalscy)

Od dwóch lat organizuje pomoc dla cywilów i żołnierzy stacjonujących blisko ukraińsko-rosyjskiej granicy. Siedlczanin i założyciel fundacji „Eska Kowalscy” Janusz Dariusz Kowalski uważa, że najgorsze co możemy zrobić, to zapomnieć, że w Ukrainie trwa regularna wojna.

— Mówimy, „przyzwyczailiśmy się, kiedyś to się pomagało, wojna jest, a oni siedzą, żyją i dają sobie radę”. To jest najgorsze, że wszyscy my przyzwyczajamy się, że jest wojna. Nie wyobrażamy sobie, że ta wojna może przyjść do nas, może nie dziś i nie jutro, ale dopiero wtedy się obudzimy jako naród, że przespaliśmy — oznajmia Kowalski.

Ponad 40 transportów

Janusz Dariusz Kowalski nieprzerwanie organizuje transporty z pomocą humanitarną dla cywilów i wyposażenie dla żołnierzy. Wraz ze swoją fundacją „Eska Kowalscy” od wybuchu wojny był na wschodzie Ukrainy już ponad 40 razy.

— Nasi wolontariusze jeździli. Nie liczę tego. Jest coś, udało nam się coś zebrać, to jedziemy. Dziękujemy wszystkim, którzy nam pomagają, to jest Caritas Diecezji Siedleckiej, Bank Żywności w Siedlcach, Urząd Marszałkowski, polski Czerwony Krzyż i wielu mieszkańców Siedlec — mówi.

Ostatnie transporty zorganizowane przez fundację wyjechały z Siedlec do Ukrainy w miniony czwartek. Kierowcą był właśnie pan Janusz. Wróci do domu w najbliższy wtorek.

