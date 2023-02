Małgorzata Gosiewska w RDC: Rosjanie celują w medyków, pomoc potrzebna natychmiast Cyryl Skiba 21.02.2023 09:17 Wicemarszałek Sejmu RP Małgorzata Gosiewska zachęcała w Poranku RDC do wzięcia udziału w akcji charytatywnej "Karetka dla Bachmutu". Pojazd trafi na pierwszą linię frontu, gdzie toczą się najkrwawsze walki.

Małgorzata Gosiewska (autor: RDC)

- Tam gdzie żołnierze każdego dnia setkami ponoszą rany, gdzie bardzo wielu ich ginie chcemy by jak najszybciej, jak najlepiej mogli uzyskać pomoc medyczną. Średnie życie karetki to są dwa, trzy miesiące. Rosjanie strzelają do medyków. Punktowo rakietami niszczą szpitale, punkty medyczne - mówiła na naszej antenie wicemarszałek.

Wystarczy wysłać SMS o treści BACHMUT pod numer 72052 i dołożyć swoją cegiełkę do zakupu karetki, którą Caritas Polska przekaże walczącej Ukrainie.

- Rosjanie strzelają do medyków, strzelają do karetek pogotowia. Dlatego ten sprzęt medyczny jest tam bardzo pilnie potrzebny. Uruchomiliśmy SMS poprzez który zbieramy na taką karetkę. Szanowni Państwo: 72 052 o treści Bachmut. Bardzo proszę. To naprawdę uratuje istnienia i życie walczących żołnierzy - apelowała w Poranku RDC.

Można także robić przelewy bezpośrednio na kontro Caritas Polska.

PL Bank PKO BP S.A. 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526 | SWIFT: BPKOPLPW

Tytułem: UKRAINA BACHMUT | CARITAS POLSKA, ul. Okopowa 55, 01-043 Warszawa

