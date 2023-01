Ponad 100 rosyjskich ataków rakietowych, lotniczych i artyleryjskich minionej doby RDC 20.01.2023 22:51 Rosja przygotowuje się do tajnej mobilizacji na okupowanym od 2014 r., należącym do Ukrainy, Krymie – powiadomił w piątek rano Sztab Generalny ukraińskiej armii. Dziewięć ostrzałów rakietowych, a także 23 ataki lotnicze i ponad 80 - artyleryjskich, przeprowadziły minionej doby wojska rosyjskie, walczące z siłami ukraińskimi w trwającej 331. dni wojnie – poinformował w piątek Sztab Generalny Ukrainy.

Wojna w Ukrainie (autor: Sztab Generalny ukraińskiej armii)

Obecność grupy okrętów (wroga) w akwenie Morza Czarnego świadczy o gotowości do ataku rakietowego – oświadczyła w piątek Natalia Humeniuk, rzeczniczka Sił Obrony na południu Ukrainy, cytowana przez agencję Ukrinform.

Humeniuk oceniła, że możliwy jest zarówno atak pojedynczy, jak i zmasowany.

Rzeczniczka powiadomiła, że na Morzu Czarnym znajduje się sześć rosyjskich okrętów wojennych, mogących przenosić rakiety, w tym dwa podwodne. Maksymalna liczba pocisków, którymi jednostki te mogą dysponować, to 40.

Armia: Rosja przygotowuje tajną mobilizację na okupowanym Krymie

Rosja przygotowuje się do tajnej mobilizacji na okupowanym od 2014 r., należącym do Ukrainy, Krymie – powiadomił w piątek rano Sztab Generalny ukraińskiej armii. Wezwania do wojska zaczęli otrzymywać m.in. informatycy, którzy dotychczas zwolnieni byli ze służby – poinformował.

„W Sewastopolu wezwania do wojskowych komend uzupełnień zaczęli otrzymywać informatycy, finansiści i inni specjaliści, którzy do tej pory byli zwolnieni od mobilizacji” – podano w komunikacie na Facebooku.

Ukraiński sztab ujawnił także, że Rosjanie wykorzystują do leczenia swoich rannych wojskowych szpitale cywilne. „W Nowopskowie (…) w obwodzie ługańskim okupanci urządzili szpital polowy, gdzie leczonych jest ponad 300 żołnierzy oraz najemników z prywatnej firmy wojskowej Wagner” – czytamy.

Otwarta faza wojny, którą Rosja rozpoczęła przeciwko Ukrainie 24 lutego ubiegłego roku, toczy się już od 331 dni.

Sztab: ponad 100 rosyjskich ataków rakietowych, lotniczych i artyleryjskich minionej doby

Dziewięć ostrzałów rakietowych, a także 23 ataki lotnicze i ponad 80 - artyleryjskich, przeprowadziły minionej doby wojska rosyjskie, walczące z siłami ukraińskimi w trwającej 331. dni wojnie – poinformował w piątek Sztab Generalny Ukrainy. Zlikwidowano 770 żołnierzy przeciwnika – przekazał w komunikacie.

„Główne wysiłki wroga skoncentrowane są na atakach na odcinku bachmuckim i awdijewskim. Na kierunku kupiańskim, łymańskim, nowopawliwskim i chersońskim wróg prowadzi działania obronne” – ogłosił sztab na Facebooku.

Jak podkreślił, na kierunku północnym, od strony granicy z Białorusią, nie ujawniono sił ofensywnych przeciwnika. „W tym samym czasie, pod pozorem wspólnych manewrów z Białorusią, Rosja zwiększa tam ugrupowanie lotnicze” – czytamy.

Ukraińska armia podała, że ostatniej doby zlikwidowała 770 żołnierzy strony przeciwnej, co zwiększyło ogólną sumę strat Rosji w ludziach do ponad 119 tysięcy. Zniszczyła także trzy czołgi, siedem systemów artyleryjskich, sześć pojazdów opancerzonych oraz cztery drony.

Władze obwodu donieckiego powiadomiły, że w wyniku wrogich ostrzałów ostatniej doby zginęło czterech cywilów, a troje zostało rannych. „19 stycznia Rosjanie zabili dziewięciu cywilnych mieszkańców Donbasu (…). Kolejne trzy osoby zostały ranne” – napisał w Telegramie szef donieckiej wojskowej administracji obwodowej Pawło Kyryłenko.

Czytaj też: Rosjanie ukradli samochody Specjalnej Misji Monitorującej OBWE. „Możliwa prowokacja”