Ostrzał placówki medycznej w Chersoniu. Zginął młody lekarz

Wtorek 1 sierpnia to 524. dzień wojny w Ukrainie. Rosyjskie wojska ostrzelały jedną z placówek medycznych w Chersoniu na południu Ukrainy; śmierć poniósł młody lekarz, który pełnił tam służbę dopiero od kilku dni. W wyniku ataków wrogich dronów na Charków doszło do co najmniej dwóch trafień - jednego w budynek szkoły, a drugiego - w centrum miasta; jedna osoba została ranna.