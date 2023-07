Ostrzał Chersonia, atak na Krzywy Róg. Zginęło co najmniej 8 cywilów

Poniedziałek 31 lipca to 523. dzień walk w Ukrainie. Co najmniej cztery osoby zginęły, a 17 zostało rannych w ostrzałach Chersonia. Do 53 wzrosła liczba rannych po rosyjskim ataku rakietowym na Krzywy Róg w centralnej Ukrainie – powiadomiły władze regionu. Dotychczas wiadomo o czterech ofiarach śmiertelnych tego ataku na cele cywilne – budynek mieszkalny i placówkę oświatową.