Osiem ofiar śmiertelnych rosyjskich ostrzałów w obwodzie dniepropietrowskim RDC 19.04.2024 22:54 Piątek 19 kwietnia to 784. dzień wojny w Ukrainie. Co najmniej osiem osób zginęło, a 29 zostało rannych w rosyjskich ostrzałach przeprowadzonych w piątek nad ranem w obwodzie dniepropietrowskim Ukrainy - przekazała agencja Interfax-Ukraina. Sześcioro cywilów, w tym dwoje dzieci w wieku sześciu i ośmiu lat, poniosło śmierć w mieście Synelnykowe - dodano.

Wojna w Ukrainie (autor: PAP/EPA/SERGEY DOLZHENKO)

Rosyjski ostrzał obwodu odeskiego uszkodził infrastrukturę portową, wiadomo o jednej osobie rannej - poinformował w piątek szef władz obwodowych Ołeh Kiper na Telegramie.

"Obwód odeski znów atakowany. Rosyjskie wojska zaatakowały nasz region rakietami. Uszkodzona została infrastruktura portowa. Jak dotąd odnotowano jedną osobę ranną. Mężczyzna trafił do szpitala z raną odłamkową" - napisał Kiper.

Szef władz obwodowych wezwał mieszkańców do szybkiego reagowania na alarmy powietrzne i zejścia do schronów.

W piątek rano rosyjscy okupanci przeprowadzili atak z użyciem 22 pocisków rakietowych różnych typów i 14 dronów bojowych. Ukraińskie siły zbrojne w nocy z czwartku na piątek zniszczyły 29 celów powietrznych.

Cztery osoby zginęły w rosyjskich ostrzałach w obwodzie donieckim

Czworo cywilów zginęło w czwartek w rosyjskich ostrzałach w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy; agresorzy dokonali w ciągu minionej doby 18 ataków na miejscowości w naszym regionie - poinformował w piątek szef obwodowej administracji Wadym Fiłaszkin.

Wszystkie ofiary śmiertelne to mieszkańcy rejonu (powiatu) pokrowskiego, położonego na zachód od okupowanego przez Rosjan Doniecka. Dwie osoby zginęły w Krasnohoriwce, jedna w Oczeretynem, a jeszcze kolejna - w miasteczku Sełydowe - oznajmił gubernator w komunikacie na Telegramie.

Z miejscowości położonych w pobliżu linii frontu ewakuowano 121 cywilów, w tym 15 dzieci - dodał Fiłaszkin.

Wcześniej w piątek ukraińskie władze centralne i regionalne poinformowały, że nad ranem rosyjskie wojska ostrzelały Dniepr i rejon (powiat) synelnykowski w obwodzie dniepropietrowskim. Zginęło tam 9 osób, w tym troje dzieci, a 28 zostało rannych.

Osiem ofiar śmiertelnych rosyjskich ostrzałów w obwodzie dniepropietrowskim

Co najmniej osiem osób zginęło, a 29 zostało rannych w rosyjskich ostrzałach przeprowadzonych w piątek nad ranem w obwodzie dniepropietrowskim Ukrainy - przekazała agencja Interfax-Ukraina. Sześcioro cywilów, w tym dwoje dzieci w wieku sześciu i ośmiu lat, poniosło śmierć w mieście Synelnykowe - dodano.

Wcześniej władze obwodu dniepropietrowskiego informowały o trzech ofiarach śmiertelnych i 21 rannych w wyniku ataku z pomocą pocisków rakietowych i dronów szturmowych.

W rejonie (powiecie) synelnykowskim uszkodzonych zostało ponad 10 domów prywatnych. Straż pożarna już ugasiła pożary, które wybuchły w następstwie ataków. Oprócz sześciu osób zabitych sześć kolejnych, w tym dziecko, doznało tam obrażeń - powiadomili na Telegramie szef ukraińskiego MSZ Ihor Kłymenko i Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych.

Dwie ofiary śmiertelne to mieszkańcy stolicy obwodu, miasta Dniepr. Rannych zostało tam 20 cywilów. Rosyjski pocisk częściowo zniszczył czteropiętrowy budynek mieszkalny w Dnieprze. Pożar objął powierzchnię około 1 tys. metrów kwadratowych - powiadomiła DSNS.

Służby ratunkowe poinformowały również o trzech osobach poszkodowanych w Krzywym Rogu.

Szef administracji wojskowej w tym mieście Ołeksandr Wiłkuł przekazał doniesienia, że ukraińska obrona przeciwrakietowa zestrzeliła około 10 pocisków w przestrzeni powietrznej nad regionem dniepropietrowskim.

Po ataku na obwód dniepropietrowski prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ponowił apel do sojuszników o dostarczenie jego krajowi dodatkowych systemów obrony powietrznej.

"Rosję trzeba pociągnąć do odpowiedzialności za ten terror, a każdy pocisk i każdy (dron) Shahed (którymi Moskwa atakuje Ukrainę - red.) muszą zostać zestrzelone. Świat może to zapewnić, a nasi partnerzy mają niezbędne zdolności. Zostało to dowiedzione, na przykład, w przestrzeni powietrznej na Bliskim Wschodzie (podczas ataku Iranu na Izrael w nocy z 13 na 14 kwietnia - red.) i powinno funkcjonować (również) w Europie" - oświadczył przywódca w komunikacie na Telegramie.

Czytaj też: Próby zdobycia miasta Czasiw Jar. „Rosyjskie lotnictwo zrzuca około 20-30 bomb dziennie”