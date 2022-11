Niebiesko-żółte flagi w Chersoniu. Wyzwolenie miasta coraz bliżej RDC 11.11.2022 16:43 Chersoń wraca pod kontrolę Ukrainy, do miasta wkraczają oddziały ukraińskich sił zbrojnych – poinformował w piątek ukraiński wywiad wojskowy. W ukraińskich mediach pojawiają się zdjęcia z centrum Chersonia, na których widać ukraińskie flagi i grupki mieszkańców, którzy według tych relacji wyszli na ulice w oczekiwaniu na pierwszych ukraińskich żołnierzy. Wojsko Ukrainy potwierdza odbicie okolic miasta. Piątek to 261. dzień wojny w Ukrainie.

Wojna w Ukrainie (autor: Facebook/Volodymyr Zelensky)

- Chersoń wraca pod kontrolę Ukrainy, do miasta wkraczają oddziały ukraińskich sił zbrojnych. Drogi odwrotu okupantów rosyjskich są pod kontrolą ogniową armii ukraińskiej. Wszelkie próby przeciwdziałania Siłom Zbrojnym Ukrainy będą udaremnione. Każdy żołnierz rosyjski, który stawi opór, zostanie zlikwidowany – głosi oświadczenie HUR przekazane przez agencję Interfax-Ukraina.

Sieci społecznościowe, a za nimi ukraińskie media, publikują zdjęcia mieszkańców Chersonia, którzy w oczekiwaniu na wojska ukraińskie wyszli na plac w centrum miasta.

Chersoń to jedyne miasto obwodowe, które udało się zająć Rosjanom – doszło do tego w pierwszych dniach inwazji. Po ponad ośmiu miesiącach okupacji, strona rosyjska ogłosiła wycofanie swoich wojsk z prawego brzegu Dniepru. To efekt skutecznej ukraińskiej kontrofensywy na południu kraju.

Oficjalnie władze ukraińskie potwierdziły na razie wyzwolenie 12 miejscowości w obwodzie chersońskim. Sytuacji w samym Chersoniu i ruchów wojsk wokół miasta władze nie komentują. Mieszkańców regionu władze proszą o wyjątkową ostrożność.

Wyzwolone okolice Chersonia

Sztab generalny ukraińskiej armii potwierdził wyzwolenie 12 miejscowości na kierunku chersońskim, podając ich nazwy. Według niepotwierdzonych informacji tych miejscowości jest znacznie więcej.

W informacji opublikowanej w piątek rano sztab generalny potwierdza wyzwolenie miejscowości: Dudczany, Piatichatki, Borozenske, Sadok, Bezwodne, Iszczenka, Kostromka, Krasnolubeck, Kałyniwske, Bobrowyj Kut, Bezimenne, Błagodatne.

Działania zbrojne wokół Chersonia trwają. Sztab zaznacza przy tym, że informacje o wyzwolonych miejscowościach są celowo potwierdzane z opóźnieniem, ze względu na „bezpieczeństwo operacji”.

W czwartek ukraińskie sieci społecznościowe publikowały nagrania, na których widać ukraińskich żołnierzy różnych formacji, wchodzących do ukraińskich miejscowości, witanych przez mieszkańców, wieszających ukraińskie flagi. Na niektórych z nich mieszkańcy śpiewają hymn Ukrainy.

Zniszczony Most Antonowski

Wojska rosyjskie podczas odwrotu z prawego (zachodniego) brzegu Dniepru zniszczyły Most Antonowski na Dnieprze – powiadamiają ukraińskie media, powołując się mieszkańców, a także na rosyjskie doniesienia i nagrania.

Kanał Suspilne Cherson w Telegramie publikuje zdjęcia zniszczonego mostu, przekazane przez mieszkańców.

O zniszczeniu mostu informuje m.in. Ukraińska Prawda, powołując się na nagrania rosyjskich korespondentów, opublikowane w piątek. Widać na nich, że część mostu zapadła się i jest on zniszczony. Według rosyjskich źródeł most wysadzili rosyjscy żołnierze podczas wycofywania się na lewy brzeg Dniepru

Kolejni jeńcy wracają do domu

- 45 ukraińskich wojskowych wraca do domu z rosyjskiej niewoli – poinformował w piątek szef gabinetu prezydenta Andrij Jermak.

- Odbyła się kolejna wymiana (jeńców) – udało się uwolnić 45 wojskowych ukraińskich sił zbrojnych – powiadomił Jermak w Telegramie.

Do kraju sprowadzono również ciała dwóch poległych żołnierzy.

Czytaj też: Dostawy amunicji dla Rosjan pod przykrywką pomocy humanitarnej