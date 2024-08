Generał Ołeszczuk: Siły Powietrzne użyły amerykańskich bomb w obwodzie kurskim

Czwartek 22 sierpnia to 909. dzień wojny w Ukrainie. Wojska ukraińskie użyły amerykańskich bomb do ataku na stanowisko dowodzenia rosyjskiego plutonu w obwodzie kurskim na południowym zachodzie Rosji - poinformował w czwartek dowódca Sił Powietrznych Ukrainy generał Mykoła Ołeszczuk. To kolejny przykład zastosowania broni z USA w regionie, gdzie trwa ukraińska ofensywa.