Szef administracji obwodowej w Połtawie Dmytro Łunin poinformował, że w nocy 1 listopada cztery rosyjskie drony trafiły w obiekty cywilne - donosi portal The Kyiv Independent. Na początku listopada Iran planuje przekazanie Rosji partii dronów bojowych w liczbie ponad 200 sztuk – powiadomił we wtorek wywiad wojskowy Ukrainy. Wtorek to 251. dzień walk w Ukrainie.