Alarm powietrzny w całej Ukrainie. Trwają manewry na Białorusi

Na całej Ukrainie ogłoszono alarm przeciwlotniczy. To w związku z podniesieniem rosyjskich samolotów z terenów Białorusi. Rosjanie werbują uwiezionych obywateli Ukrainy do najemniczej służby m.in. w Grupie Wagnera. Prezydent Wołodymyr Zełeński chwali decyzję Niemiec o przekazaniu czołgów Leopard. Wtorek to 336. dzień wojny w Ukrainie.