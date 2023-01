11 ofiar śmiertelnych i 11 rannych po zmasowanym ostrzale rakietowym

11 osób zabitych i 11 rannych, to bilans zmasowanych ataków przeciwko Ukrainie, przeprowadzonych w czwartek przez wojska Rosji z użyciem pocisków rakietowych i dronów. Zmasowany atak to odpowiedź na zapowiedzi zachodnich państw o dostawie czołgów dla Ukrainy. Piątek to 337. dzień wojny w Ukrainie.