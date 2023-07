„Chyba znalazłam się w jakimś raju”. Odnowiony parki miejski w Węgrowie już otwarty Beata Głozak 10.07.2023 17:18 Największa atrakcja Węgrowa otwarta. Chodzi o park miejski im. Armii Krajowej. Renowacja kompleksu trwała prawie dwa lata i pochłonęła ponad 17 mln złotych. – To było duże wyzwanie, bo park nie miał żadnej historii – przyznaje projektantka parku i architekt Renata Jaszczur-Dębiec.

8 Park miejski w Węgrowie (autor: RDC)

Zakończyła się renowacja parku miejskiego im. Armii Krajowej w Węgrowie.

– Kiedyś był to po prostu ogród przyklasztorny. Aby spełnić marzenia młodzieży i dzieci, odbyliśmy kilka fajnych spotkań, pytając dzieciaki, co by chciały w takim parku mieć. Pierwszą rzeczą był skatepark. park linowy i miejsce, gdzie można by pojeździć na rolkach – mówi projektantka parku i architekt Renata Jaszczur-Dębiec.

Na terenie parku jest też kawiarnia, która powstała na bazie odrestaurowanego dawnego klasztornego browaru i manufaktury.

– Wygląd tego browaru i manufaktury jest wynikiem konkursu architektonicznego, który wygrała firma z Warszawy. Projekt opierał się na założeniach konserwatorskich i wszystko było realizowane pod pieczą konserwatora – dodaje burmistrz Paweł Marchela.

Jednak odnowiony park miejski w Węgrowie to nie tylko strefa aktywności i kawiarnia, lecz to także amfiteatr na ponad 300 miejsc, kilka fontann i hamaki rozłożone wśród drzew. Do tego dziesiątki tysięcy nasadzeń.

Zadowoleni są też mieszkańcy Węgrowa – od tych najmłodszych po starszych.

Na renowację parku Węgrów dostał 5 milionów unijnego dofinansowania, 4 miliony dołożył urząd marszałkowski i milion budżet państwa.

Samorząd na inwestycję z własnych środków wydał ponad 7 mln złotych.

