Zamiast 7 miesięcy trwa już półtora roku. Opóźnienie w remoncie szkoły specjalnej na Mokotowie Mikołaj Cichocki 04.09.2024 15:16 Przedłuża się remont w budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 85 na warszawskim Mokotowie. Prace miały zająć siedem miesięcy, a trwają już półtora roku. Na czas remontu uczniowie zostali przeniesieni do szkoły przy Elektoralnej, lecz na naukę w remontowanej placówce będą musieli poczekać jeszcze kilka miesięcy.

Remont Zespołu Szkół Specjalnych nr 85 na Mokotowie z opóźnieniem (autor: Renata Kaznowska/FB)

W budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 85 przeznaczonym dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przy ul. Rzymowskiego 36 na warszawskim Mokotowie wciąż trwa remont. Według planu placówka miała się otworzyć 2 września, tymczasem zamiast uczniów, nadal są tam budowlańcy. Prace miały zająć siedem miesięcy, a trwają już półtora roku.

Z czego wynikają te opóźnienia tłumaczy rzeczniczka Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta Agata Choińska-Ostrowska.

— Podczas pierwszych demontaży i wyburzeń ujawniły się wady ukryte budynku, których nie można było stwierdzić na etapie powstawania dokumentacji projektowej. Wprowadzanie zmian do projektu i dostosowywanie go do odkrywanego stanu technicznego obiektu powodowało zmianę terminów realizacji inwestycji — mówi Choińska-Ostrowska.

Na czas remontu uczniowie zostali przeniesieni do szkoły przy Elektoralnej.

Kiedy uczniowie wrócą do placówki?

Na naukę w mokotowskiej placówce będą musieli poczekać jeszcze kilka miesięcy.

— Obecnie prace budowlane dobiegają końca, kończą się roboty przy elewacji, montowane są ostatnie urządzenia elektryczne, teletechniczne i sanitarne. Rozpoczęły się także wstępne odbiory. Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie przekażemy gotowy i wyposażony obiekt. Ma to nastąpić w trakcie bieżącego semestru szkolnego — informuje Choińska-Ostrowska.

W bieżącym roku szkolnym z budynku korzystać będzie około dwudziestu uczniów z wielu warszawskich dzielnic.

— Są osoby mieszkające m.in. na Tarkówku, Bemowie, Woli, Mokotowie i Ochocie. Dlatego też miasto stołeczne Warszawa zapewnia uczniom z niepełnosprawnościami bezpłatny transport z miejsca zamieszkania do miejsca nauki. Pojazdy realizujące tego typu usługi mogą poruszać się buspasami —zaznacza Choińska-Ostrowska.

Docelowo szkoła ma pomieścić 60 uczniów.

