Zdzisław Sipiera w RDC: warszawiacy płacą więcej za śmieci przez aferę śmieciową Adam Abramiuk 07.03.2023 09:50 - Skutkiem afery śmieciowej jest to ile teraz warszawiacy płacą za śmieci - mówił w Poranku RDC Zdzisław Sipiera. Odniósł w ten sposób do sprawy zatrzymania sekretarza Warszawy i oskarżeń o korupcję podczas organizowania przetargów w MPO. Zdaniem byłego wojewody mazowieckiego ta sprawa pokazuje, że w Warszawie, gdzie jest monopol władzy Platformy, jest poczucie bezkarności.

Zdzisław Sipiera (autor: RDC)



- Pamiętajmy, że osoby zamieszane w sprawę, to nie osoby, które dopiero się czegoś uczą - zaznaczył.



- Jeżeli mówimy o byłym prezesie MPO, byłym ministrze skarbu a później sekretarzu miasta - to, to nie jest osoba jakaś pośrednia. To nie jest pierwsza osoba, której postawiono zarzuty. To jest już kilkanaście osób. Przypomnę, że na areszty zgodziła się sąd. Jeżeli tam byłyby miałkie dowody, to raczej sąd nie zastosowałby takiego elementu. Natomiast oczywistą jest rzeczą, że człowiek, który ma postawione zarzuty nie jest jeszcze uznany za winnego - mówił gość RDC.





Jak dodał, problem polityki śmieciowej nie występuje jedynie w Warszawie, ale dotyczy całego Mazowsza.

- Duże pieniądze, duże naciski i jednocześnie duże problemy z tym żeby to dobrze wszystko poukładać. A jednocześnie, sam wiem doskonale, bo pełniąc funkcje wojewody mam tę wiedzę ile w tym zakresie było patologii. Ta patologia nie jest skończona, to jest proces długotrwały - dodaje.

W przypadku Warszawy służby podejrzewają ustawianie przetargów między warszawskim ratuszem a Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania.

W sprawie zatrzymano 14 osób, w tym m.in. miejskiego sekretarza Włodzimierza Karpińskiego czy byłego wiceministra skarbu Rafała Baniaka.

Posłuchaj całej rozmowy: Poranek RDC: Zdzisław Sipiera