Korki po zamknięciu Myśliwieckiej. Kierowcy zdezorientowani RDC 13.11.2024 11:24 Kierowcy zdezorientowani po zamknięciu Myśliwieckiej. Skręcają z Czerniakowskiej w Szwoleżerów i muszą zawracać, przez co tworzą się korki. Tak może być do końca tygodnia - prace na Myśliwieckiej zakończą się dopiero w sobotę nad ranem.

Korek po zamknięciu Myśliwieckiej (autor: RDC)

Od razu po długim weekendzie warszawscy drogowcy wrócili do remontowania ulic. We wtorek, 12 listopada, pojawili się na ulicy Myśliwieckiej. W związku z remontem nawierzchni do piątku 15 listopada zamknięta będzie Myśliwiecka, ale też pętla Torwar. Autobusy jadą objazdem. W tych dniach nieczynny jest też parking hali COS Torwar.

Zmianami w ruchu zdezorientowani są kierowcy. Skręcają z Czerniakowskiej w Szwoleżerów i muszą zawracać, przez co tworzą się korki.

Frezowanie Myśliwieckiej

Te prace rozpoczęły się we wtorek, 12 listopada, o godzinie 22:00. Kierowcy nie przejadą Myśliwiecką pomiędzy rondem Sedlaczka a ulicą Szwoleżerów. Dodatkowo zamknięty jest fragment Szwoleżerów do wyjazdu z ulicy Kawalerii.

Na remontowanym odcinku jest zakaz parkowania z informacją o możliwości odholowania pojazdu na koszt właściciela.

Objazd utrudnień wyznaczono ulicami: Łazienkowską, Czerniakowską i Szwoleżerów.

Kierowcy ponownie pojadą Myśliwiecką w sobotę, 16 listopada, od godziny 4:00.

Autobusy na objazdach

Objazdami pojadą autobusy linii 108 i 162. Kursują one także według specjalnych rozkładów.

108

w obu kierunkach:

PL. TRZECH KRZYŻY – … – rondo Sedlaczka – Łazienkowska – Czerniakowska – Bartycka – … – ŁOSOSIOWA

162

w obu kierunkach:

PL. HALLERA – … – rondo Sedlaczka – Łazienkowska – Czerniakowska – Chełmska – CHEŁMSKA/Gołkowska – … – EC SIEKIERKI

Zmiany przystankowe

Zawieszone zostaje funkcjonowanie przystanków:

AGRYKOLA 01 i 02

DRAGONÓW 01

ROZBRAT 03

SZWOLEŻERÓW 04

Jednocześnie przywraca się na stałe funkcjonowanie przystanku AGRYKOLA 02. Likwidacji ulega przystanek tymczasowy AGRYKOLA 52.

Z kolei w związku z zamkniętą pętlą Torwar linie 171 i 517 pojadą objazdem w kierunku Torwar ulicami Solec i Czerniakowską do przystanku Legia-Stadion, a w kierunku Chomiczówka, Ursus-Niedźwiadek: Czerniakowską, Szwoleżerów, Myśliwiecką i Rozbrat.