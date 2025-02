Zamach na Frantza Kutscherę. 81. lat temu wykonano wyrok na kacie Warszawy 01.02.2025 15:04 W Warszawie upamiętniono 81. rocznicę akcji bojowej wykonania wyroku śmierci na kata Warszawy Frantza Kutscherę. Akcji wykonanej przez żołnierzy z oddziału „Pegaz” Komendy Głównej Armii Krajowej dowodził Bonisław Pietraszewicz.

81. lat temu wykonano wyrok na kacie Warszawy (autor: PAP/Piotr Nowak)

Likwidacja Kutschery była jedną z najważniejszych i najbardziej brawurowych akcji zbrojnych Kedywu w okresie okupacji niemieckiej.

Wicemarszałek senatu Rafał Grupiński zwracał uwagę na patriotyczną i bohaterską postawę żołnierzy Kedywu. „Od początku 1943 roku do połowy ‘44 roku zostało zastrzelonych 7015 agentów zostało zastrzelonych przez młodych ludzi, wyszkolonych wykonawców grup szturmowych z Kedywu, nie oszczędzano tych, którzy zdradzali Polskę, ale tez nie zapominano o tym, by pozostać w sobie dobrymi ludźmi, patriotami, którzy wzajemnie wspierają się walce o wolność” - podkreślał wicemarszałek Senatu.

Organizator uroczystości, szef urzędu do spraw kombatantów i osób represjonowanych Lech Parell podkreślał, że uczestnicy akcji zabicia kata Warszawy spełnili swój żołnierski obowiązek. Upomniał się o dobre imię jednego z żołnierzy tej akcji - Stanisława Huskowskiego pseudonim „Ali”, który, według niektórych relacji, gdy zawiódł mu karabin porzucił swoich podkomendnych. Jak wyjaśniał Lech Parell najprawdopodobniej „Ali” walczył do końca ostrzeliwując Niemców z pistoletu, dając z siebie tyle, ile mógł dać w tej sytuacji. „Czy to jest ważne po 81 latach? Odpowiadam: to jest bardzo ważne, bardzo ważne, że są osoby, które się o pamięć tego żołnierza się wciąż upominają i docierają do pominiętych szczegółów” - uzasadniał minister Parell.

W trakcie urzędowania Frantza Kutschery Niemcy zabili w Warszawie 1800 osób, po zamachu zgładzono kolejnych 300 osób w ulicznej egzekucji, a 200 w innych miejscach stolicy. Jednak po egzekucji Kutschery Niemcy zaprzestali publicznych egzekucji.

W uroczystości przy kamieniu upamiętniającym akcję na Alejach Ujazdowskich uczestniczyli kombatanci, przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, parlamentu i wielu publicznych instytucji.

