Od dziś rusza nabór wniosków na 800+. Można to zrobić online 01.02.2025 14:11 Od soboty rodzice i opiekunowie mogą składać wnioski o 800 plus na nowy okres świadczeniowy, który rozpocznie się 1 czerwca tego roku i potrwa do 31 maja 2026 r. Wnioski można składać przez portal Emp@tia, bankowość elektroniczną, PUE ZUS, a także za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mZUS.

Od dziś można składać wnioski o 800+ (autor: RDC)

Od dziś można składać wnioski o 800 plus na nowy okres świadczeniowy. Świadczenie jest przyznawane na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

- Wnioski składane są wyłącznie elektronicznie - mówi rzecznik mazowieckiego oddziału ZUS, Wojciech Ściwiarski. - Można zrobić to na kilka sposobów, między innymi za pomocą profilu na platformie usług elektronicznych Ezus, za pośrednictwem bankowości elektronicznej czy portalu Empatia, jak również przez mobilną aplikację mZUS - wylicza.

Od daty złożenia wniosku z wymaganymi dokumentami zależy termin ustalenia prawa i wypłaty świadczenia. Jeśli rodzic złoży prawidłowo wypełniony wniosek z wymaganymi dokumentami do 30 kwietnia 2025 r., ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2025 r., co oznacza, że rodzic zachowa ciągłość wypłaty świadczenia 800 plus.

Z danych ZUS wynika, że w 2024 r. rodzice złożyli 5 mln 193 tys. wniosków o świadczenie wychowawcze. Dotyczyło to 7 mln 918 tys. dzieci. Rok wcześniej było to 5 mln 271 tys. wniosków, co objęło 8 mln 136 tys. dzieci.

