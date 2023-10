Zakaz palenia węglem od dziś w Warszawie. Za jego złamanie grożą kary finansowe Przemysław Paczkowski 01.10.2023 14:44 Od dziś nie można w Warszawie palić węglem. To efekt nowelizacji uchwały antysmogowej dla Mazowsza. Palić surowcem nie można w domowych piecach i kominkach. Zakaz dotyczy również paliw, które zostały wyprodukowane z wykorzystaniem węgla.

RDC

Koniec z ogrzewaniem domów węglem w Warszawie. Od dziś wszedł w życie zakaz zgodnie z uchwałą antysmogową dla Mazowsza. Mieszkańcy stolicy mogą wykorzystywać go w swoich źródłach ogrzewania.

- Za złamanie zakazu grozi kara do 500 złotych - mówi przewodniczący sejmiku Mazowsza, Ludwik Rakowski. - Kary są dosyć dotkliwe i są to kary finansowe, ale myślę, że to jest ostateczność. Apeluję do wszystkich, którzy działań nie podjęli aby się zgłaszali. Szczególnie że można to zrobić niemal za darmo - dodaje.

- To potrzebna zmiana - mówi Marcin Podgórski z urzędu marszałkowskiego Mazowsza. - Palenie węgla jest jedną z głównych przyczyn pyłów zawieszonych, ale także wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, głównie chodzi tu o benzoapiren, bardzo niebezpieczną i rakotwórcza substancję - dodaje.

Warszawa przedłużyła dofinansowania w wysokości 70 proc. do wymiany pieców. Zainteresowanie jednak spadło względem ubiegłych lat. W stolicy do likwidacji zostało jeszcze ponad 4 tysiące pieców bezklasowych.

Pozostałe powiaty, wokół Warszawy, zakaz palenia węglem obejmie w 2028.

