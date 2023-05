Policja: poszukiwane małżeństwo z Warszawy mogło być w Tatrach RDC 25.05.2023 09:07 Małżeństwo z Warszawy, które w nocy z 20 na 21 maja wyszło z mieszkania na Mokotowie, zostawiając dwóch nastoletnich synów, mogło nocować w schronisku górskim Murowaniec na Hali Gąsienicowej w Tatrach – podała zakopiańska policja.

Zaginione małżeństwo z Mokotowa (autor: KRP II)

Para z Warszawy poszukiwana przez policję była widziana w schronisku w Tatrach.

„Nie wykluczone jest, że zaginieni z 22/23 maja br. nocowali w schronisku górskim Murowaniec w Tatrach. Wszystkie osoby, które posiadają jakąkolwiek wiedzę na temat miejsca pobytu zaginionych lub widziały te osoby w ostatnim czasie, proszone są o pilny kontakt z oficerem dyżurnym mokotowskiej Policji przy ul. Malczewskiego 3/5/7 lub najbliższą jednostką Policji lub numerem alarmowym 112” – zakomunikowała zakopiańska policja.

Według nieoficjalnych informacji 44-letnia Aneta i jej 49-letni mąż Adam zameldowali się w schronisku Murowaniec na Hali Gąsienicowej w Tatrach. Policjanci sprawdzili tę informację i – według ustaleń Polskie Agencji Prasowej – śledczy potwierdzili na monitoringu, że byli w tym schronisku, ale zdążyli je opuścić przed przyjazdem policji.

Para opuszczając w miniony weekend w środku nocy warszawskie mieszkanie, miała pozostawić list do dwóch nastoletnich synów. „Chłopcy, jesteście dzielni. Poradzicie sobie w życiu. Jesteśmy z was dumni” – napisali. Od tamtego czasu nie wrócili do domu i nie nawiązali też żadnego kontaktu z najbliższymi.

Zmartwiona rodzina, która zaopiekowała się dziećmi, zgłosiła zaginięcie na policję. W środę poszukiwania zaginionego małżeństwa były prowadzone w całej Warszawie. Mokotowscy policjanci otrzymali informację, że Aneta i Adam byli widziani w górach.

Czytaj też: Wprowadzili w obieg fałszywe banknoty. Para oszustów aresztowana na Ochocie