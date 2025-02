Seryjni mordercy seniorek w Warszawie? Były policjant kryminalny: zabójstwa mogą się ze sobą łączyć Marta Hernik 26.02.2025 16:54 Sprawy zabójstw seniorek mogą się ze sobą łączyć - uważa ekspert. Jak powiedział nam były policjant Dariusz Loranty, wieloletni pracownik Wydziału ds. Terroru Kryminalnego i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji, widać w nich dużo cech wspólnych. Do morderstwa starszej kobiety doszło wczoraj na Kabatach. W weekend natomiast w podobny sposób zginęła seniorka na Ochocie. Według medialnych doniesień prokuratura bada sprawę dwóch innych zbrodni, które również zdarzyły się w ostatnich dniach.

Seria zabójstw w Warszawie (autor: RDC)

Seria zgonów seniorek w stolicy. W mieszkaniach w kilku dzielnicach Warszawy znaleziono ciała starszych kobiet - media podają, że chodzi o cztery emerytki. Prokuratura potwierdza, że zajmuje się weekendowym morderstwem na Ochocie oraz wczorajszym na Kabatach.

W sobotę przy ul. Trojdena na Ochocie i wczoraj na ul. Wąwozowej na Ursynowie według nieoficjalnych informacji doszło do włamań, staruszki miały zostać uduszone. W każdym przypadku ofiarą jest kobieta w wieku około 80 lat, a motyw był rabunkowy.

Według nieoficjalnych ustaleń naszego reportera trzecie takie zdarzenie było w Śródmieściu - tydzień wcześniej przy ul. Franciszkańskiej. Miłosz Kuter rozmawiał z sąsiadami, którzy są w szoku po tym, co się wydarzyło. Zaznaczają, że to spokojna okolica.





Media informują, że jest jeszcze czwarty przypadek. Ich zdaniem, chodzi o zabójstwo na Pruszkowskiej na Ochocie, do którego doszło 10 dni temu.

„Sprawy poszły w dobrym kierunku”

Prokuratura Okręgowa w Warszawie jednak przekazuje niewiele. Przed południem poinformowała, że śledczy prowadzą w tej sprawie „intensywne czynności procesowe”. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak powiedział, że jest w kontakcie ze śledczymi.

- Mam ogólną informację, że sprawy poszły w dobrym kierunku i na tym muszę zakończyć z różnych powodów. Rozmawiałem z rzecznikiem Prokuratury Okręgowej, która to postępowanie prowadzi i ich taka troszeczkę cisza medialna wynikała jednak z rzeczywistej potrzeby postępowania, żeby temu postępowaniu nie zaszkodzić - wskazał Nowak.

Na godzinę 20:00 planowana jest konferencja prokuratury w tej sprawie. Tam mamy poznać więcej informacji. Prokuratura zaznacza jednak, że chodzi o szereg zabójstw.

W związku z licznymi zapytaniami prasowymi, informujemy że konferencja prasowa dotycząca sprawy szeregu zabójstw starszych kobiet, dokonanych na terenie Warszawy w ciągu ostatnich dni, odbędzie się dziś o godz. 20.00 w holu Prokuratury Okręgowej w Warszawie. — Prokuratura Okręgowa w Warszawie (@Prok_Okreg_Wawa) February 26, 2025

Seryjni mordercy w Warszawie?

Zdaniem eksperta, z którym rozmawiał nasz reporter, sprawy te mogą być ze sobą powiązane. Wieloletni pracownik Wydziału ds. Terroru Kryminalnego i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji Dariusz Loranty powiedział nam, że sposób działania zabójcy wskazuje na serię.

- W tych dwóch, trzech miejscach znajdujemy cechy wspólne. Na podstawie stworzenia tego modus operandi możemy połączyć te sprawy. Na podstawie przykazu medialnego, no to możemy stwierdzić, że chyba faktycznie te przestępstwa w jakimś stopniu są bardzo podobne. Nie był to sprawca, który wchodził na najwyższe piętro, czyli tu mamy pewną cechę wspólną. Dalej, wiek tych osób. Natomiast mamy zbyt mało danych, żeby stwierdzić, jak to się kształtuje w aspekcie stanu majątkowego, co przywłaszczono, co ukradziono - wyjaśnił.

Według nieoficjalnych doniesień w sprawie miały zostać zatrzymane dwie osoby, ale prokuratura na razie tego nie potwierdza.

Sprawa jest na tyle poważna, że szef MSWiA zabrał głos. Minister Tomasz Siemoniak powiedział, że jest zaniepokojony i na bieżąco informowany przez policję o wszystkich sprawach.

