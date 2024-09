Jedna osoba nie żyje po zderzeniu osobówki z karetką na trasie S8 przy Lazurowej RDC 01.09.2024 12:22 Jedna osoba zginęła, a trzy zostały ranne w wyniku zderzenia samochodu osobowego z karetką pogotowia naukowego. Do wypadku doszło dziś przed południem na trasie S8 na węźle Lazurowa (odcinek Warszawska – Prymasa Tysiąclecia.

Śmiertelny wypadek na Lazurowej (autor: Jarosław Dąbrowski - Przewodniczący Rady Dzielnicy Bemowo/FB)

Do tragicznego wypadku doszło dziś w Warszawie na trasie S8 na węźle Lazurowa. Ok. godz. 10:00 samochód osobowy zderzył się tam z karetką pogotowia ratunkowego. Zginął kierowca osobówki, trzy osoby zostały ranne.

– Kierujący volkswagenem zginął na miejscu, trzy inne osoby trafiły do szpitala, to pasażerka z volkswagena oraz kierowca i sanitariusz z karetki. Policjanci, którzy działają na miejscu, przebadali kierującego na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, jest trzeźwy. Są utrudnienia w ruchu. Lazurowa jest zablokowana od ulic Obrońców Grodna do ulicy Narwik – relacjonuje Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej Policji.

Po południu dyżurny stołecznej policji przekazał, że zakończyły się utrudnienia po wypadku. Obecnie droga jest już odblokowana, ruch odbywa się płynnie.

