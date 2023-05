Wykonawca wiaduktu nad Chełmżyńską poszukiwany RDC 17.05.2023 21:40 Do 20 czerwca Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta czeka na oferty firm zainteresowanych budową wiaduktu na ulicy Chełmżyńskiej na Wygodzie w warszawskim Rembertowie. Wiadukt nad linią kolejową Warszawa Zachodnia-Terespol ma być gotowy w ciągu 20 miesięcy od czasu podpisania umowy. Przetarg został właśnie ogłoszony. Inwestycję realizują wspólnie m.st. Warszawa oraz PKP Polskie Linie Kolejowe SA.

Wykonawca wiaduktu nad Chełmżyńską poszukiwany (autor: UD Rembertów)

Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta oraz PKP Polskie Linie Kolejowe SA ogłosiły przetarg na budowę wiaduktu w ciągu ul. Chełmżyńskiej. Wiadukt umożliwi przejazd nad ulicami Chłopickiego i Strażacką oraz linią kolejową nr 2: Warszawa Zachodnia-Terespol. Inwestycja podniesie poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym i kolejowym, skróci czas przejazdu przez tory oraz wpłynie na zwiększenie przepustowości linii kolejowej.

– Wiadukt nad Chełmżyńską to jedna z najważniejszych inwestycji, na które czeka Rembertów. Podczas ostatnich spotkań z mieszkańcami przekazywałem, że wreszcie po latach sporów z kolejami udaje nam się wypracować rozwiązania. Jeśli w przetargu znajdzie się wykonawca, już za dwa lata kierowcy nie będą stać w korku do przejazdu na Wygodzie – mówi prezydent Rafał Trzaskowski.

Lokalizacja wiaduktu określona została w 2010 r. w Studium Wykonalności Modernizacji i Rozbudowy Warszawskiego Węzła Kolejowego i pokrywa się z przebiegiem ul. Nowochełmżyńskiej przedstawionym w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy.

Skorzystają kierowcy, rowerzyści i piesi

Na wiadukcie znajdzie się jedna jezdnia zapewniająca po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Po jej wschodniej stronie powstaną chodnik i ścieżka rowerowa, a od strony zachodniej chodnik. Przy wiadukcie wybudowane będą pochylnie i schody oraz windy dla osób z niepełnosprawnościami. Na dojeździe po stronie północnej pojawi się zatoka autobusowa z przystankiem.

Wiadukt będzie częścią nowej drogi, która znajdzie się między skrzyżowaniem ulic Chełmżyńskiej i Stelmachów po południowej stronie linii kolejowej a rondem na skrzyżowaniu z ul. Chełmżyńską po stronie północnej. Droga przebiegnie na zachód od istniejącego przejazdu kolejowego i będzie miała długość ok. 700 m (z czego ok. 140 m to długość wiaduktu). Po jej wybudowaniu istniejący przejazd w poziomie szyn zostanie zlikwidowany.

Droga z wiaduktem ma być gotowa w ciągu 20 miesięcy od podpisania umowy z wybranym w ogłoszonym przetargu wykonawcą.

