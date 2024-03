„Wszystko leży odłogiem”. Mieszkańcy Ursusa od trzech lat czekają na drogę do osiedla

Od trzech lat - mimo obietnic - nie mogą doprosić się wyrównanej drogi do domu. Mieszkańcy okolicy ulicy Bodycha w warszawskim Ursusie muszą dojeżdżać do osiedla po nierównych i dziurawych płytach betonowych. Deweloper obiecał im drogę w ramach drugiego etapu budowy. Pierwszy zakończył się jeszcze w 2020 roku. Kolejnego do tej pory nawet nie zaczęto.