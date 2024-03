Co z podziałem działek w Ursusie? „Obawiamy się dogęszczania blokami” Przemysław Paczkowski 15.03.2024 18:37 Część spółdzielców z RSM Ursus chce konsultacji w sprawie podziału działek. Członkowie inicjatywy „RSM to My” protestują przeciwko działaniom zarządu spółdzielni. Uważają, że plan podziału jest ukrywany i przyjęcie go może doprowadzić do kolejnej zabudowy przez spółdzielnie lub sprzedaży działek. – Obawiamy się, że będzie dogęszczanie i współpraca z deweloperami – mówi Dorota Kujawska z inicjatywy.

Co z działkami w Ursusie? (autor: RDC)

Zarząd RSM Ursus dzieli działki na terenie spółdzielni, a mieszkańcy obawiają się dogęszczania osiedla. Uważają też, że nie zostali należycie poinformowani o działaniach zarządu spółdzielni.

– Do połowy marca musimy zebrać podpisy pod tymi konsultacjami. Jest to dla nas okazja, żebyśmy mogli partycypować w decyzjach i by ludzie mogli wyrazić swój głos w tej sprawie – mówi Dorota Kujawska z inicjatywy „RSM to My”.

Z kolei zarząd RSM Ursus twierdzi, że mieszkańcy byli poinformowani, a każdy z nich cały czas może się wypowiedzieć.

– Dawaliśmy ogłoszenia i informowaliśmy osoby zainteresowane oraz członków spółdzielni, jak wygląda ten proces. Napływające uwagi konstruktywne przeanalizujemy i odniesiemy się na piśmie do każdej z nich – mówi zastępca prezesa RSM Ursus Kazimierz Przybytkowski.

Jednak część spółdzielców uważa, że nowy podział działek jest ukrywany przez zarząd. Ich zdaniem może to doprowadzić do utraty kontroli nad nieruchomościami, a w następstwie sprzedaży działek deweloperowi.

– Obawiamy się, że będzie dogęszczanie i współpraca z deweloperami. Chcemy rozmowy. Chodzi o kilka części tego osiedla, gdzie nie mamy pewności i jasności co do właściwych intencji władz Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej – podkreśla Kujawa.

Zarząd RSM Ursus zapewnia zaś, że podział działek wynika z przepisów prawa i jest obowiązkiem spółdzielni.

– Nie ma planów sprzedaży. Sprzedanie czegokolwiek w spółdzielni wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, a takich zamiarów na razie nie mamy – dodaje Przybytkowski.

W wyniku głosów mieszkańców spółdzielnia przedłużyła termin zapoznania się z koncepcją podziału do 27 marca. Swoje uwagi mogą mieszkańcy składać na piśmie w biurze RSM Ursus do 5 kwietnia.

