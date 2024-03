Seniorzy UTW w Ursusie nie stracą sali wykładowej? Dom kultury do likwidacji, ale w planach nowy Mikołaj Cichocki 07.03.2024 06:22 Seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ursusie obawiają się, że stracą salę wykładową. Na skutek likwidacji Domu Kultury „Arsus”, właściciel niespodziewanie wypowiedział umowę najmu, nie podając przyczyny. — Na terenie gminy dzielnicy Ursus nie ma sali, w której moglibyśmy pomieścić minimum 150 osób — mówi prezes UTW w Ursusie Grażyna Elsner-Mielniczek. Wybudujemy nową - zapewnia natomiast burmistrz Ursusa Bogdan Olesiński.

3 Dom Kultury „Arsus” zostanie zlikwidowany (autor: RDC)

Ponad 150 seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ursusie może stracić salę wykładową. Jak podał w komunikacie Urząd Dzielnicy, właściciel Domu Kultury „Arsus” niespodziewanie wypowiedział umowę najmu, nie podając przyczyny.

Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ursusie Grażyna Elsner-Mielniczek zaznacza, że nie ma innych miejsc, w którym zmieściliby się wszyscy seniorzy.

— Na terenie gminy dzielnicy Ursus nie ma sali, w której moglibyśmy pomieścić minimum 150 osób. W Arsusie prowadzimy od 15 lat, a od 20 działamy na rynku lokalnym w Ursusie — mówi Elsner-Mielniczek.

Na chwilę obecną Uniwersytet nie otrzymał jeszcze wypowiedzenia najmu sali w „Arsusie”.

- Zbudujemy nowe miejsce - zapewnia burmistrz Ursusa Bogdan Olesiński. - Jesteśmy już po etapie jego projektowania, uzyskaliśmy pozwolenie na budowę. W tej chwili wszystkie dokumenty są w zespole zamówień publicznych, który przygotowuje przetarg - mówi.



Burmistrz zdradza także, gdzie ulokowany zostanie ośrodek.

- To jest działka przy rondzie Malesy Marcysi, tuż przy wyjeździe z tunelu. Centralne miejsce w Ursusie. Będzie to miejsce dogodne dla mieszkańców, bo wszyscy będą mieli tak samo blisko i tak samo daleko do nowego domu kultury - wyjaśnia.



Ośrodek Kultury „Arsus” działa na terenie dzielnicy nieprzerwanie od 1992 roku.

Czytaj też: „Wszystko leży odłogiem”. Mieszkańcy Ursusa od trzech lat czekają na drogę do osiedla

Źródło: RDC Autor: Mikołaj Cichocki/DJ