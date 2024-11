Jest pięć nowych planów zagospodarowania przestrzennego dla trzech dzielnic RDC 28.11.2024 21:58 Stołeczni radni uchwalili pięć miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – po dwa dla Śródmieścia (okolice Ogrodu Krasińskich i Mariensztatu) i Białołęki (rejon Brzezin i ulicy Fleminga) oraz jeden dla Włoch.

Ulica Fleminga w Warszawie (autor: Mapy Google)

Podczas dzisiejszej sesji warszawscy rani uchwalili pięć miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla trzech dzielnic.

Białołęka. Plan rejonu Brzezin

Plan dotyczy około 177 hektarów powierzchni i ograniczają go: Kanał Bródnowski, Trasa Toruńska oraz Rów Brzeziński. Dominuje tam zabudowa jednorodzinna i usługi.

Głównym celem planu jest ustalenie przeznaczenia terenów, ochrona przed zbyt intensywną zabudową wielorodzinną, określenie sposobów zagospodarowania i zabudowy dla osiedli mieszkaniowych – jedno- i wielorodzinnych, a także usług o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym.

Białołęka. Plan zagospodarowania Wiśniewo w rejonie ulicy Fleminga

Plan zajmuje około 21 hektarów i ograniczają go ulice: Sąsiedzka, Fleminga, Powałów oraz Modlińska. Obszar planu jest w znacznym stopniu zagospodarowany i zurbanizowany. Przeważa na nim zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca.

Głównym celem planu jest uporządkowanie zasad zagospodarowania terenu i możliwości wprowadzenia nowej zabudowy. Plan umożliwi także oddzielenie funkcji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej od jednorodzinnej oraz wskaże lokalizacje dla zabudowy usługowej.

Pozwoli również na uporządkowanie układu komunikacyjnego zgodnie z aktualnymi przepisami z zakresu dróg publicznych.

Włochy. Plan obszaru Opacz część zachodnia

To duży plan dla terenu o powierzchni ok. 145,7 ha. Obejmuje teren południowo-zachodniej części Włoch. Są to obszary zabudowy usługowej, handlowej, logistycznej i magazynowej, a także zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, które stopniowo przekształcają się w usługi.

Plan wprowadza i reguluje ukształtowanie przestrzeni wjazdowej do miasta – alei Krakowskiej w randze przestrzeni reprezentacyjnej.

Przyjęty plan reguluje też kwestie komunikacyjne, do których należy m.in. rozbudowa istniejącego układu drogowego, rozwój komunikacji tramwajowej czy realizacja ciągu terenów zieleni wzdłuż trasy S2.

Śródmieście. Plan okolic Ogrodu Krasińskich

Ten plan dotyczy północnej części Śródmieścia i obejmuje tereny położone między ulicami: Muranowską, Bonifraterską, Miodową, aleją „Solidarności” i gen. W. Andersa. Zajmuje blisko 47,06 ha powierzchni.

To ważny teren ze względu na liczne zabytki oraz układy historyczne, a także zieleń miejską. Zapisy nowego planu wskazują miejsca ewentualnych uzupełnień zabudowy w istniejących kwartałach.

Śródmieście. Plan zagospodarowania rejonu Mariensztatu

Plan obejmuje 32,3 ha powierzchni między ulicami: Karową, Krakowskim Przedmieściem, Miodową oraz aleją Solidarności; od wschodu zaś ogranicza go Wisła. Cały teren znajduje się w strefie buforowej obszaru wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz w znacznej części w obszarze Pomnika Historii „Warszawa – historyczny zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem”, skupiającego najcenniejsze zasoby dziedzictwa kulturowego Warszawy o szczególnych wartościach zabytkowych.

Celem nowego planu jest ochrona i wyeksponowanie walorów historycznie ukształtowanego układu urbanistycznego oraz zabytkowej zabudowy, a w szczególności:

ochrona widoku od strony Pragi na zabudowę na Skarpie tworzącą historyczną sylwetę miasta,

wyeksponowanie reprezentacyjnego charakteru Krakowskiego Przedmieścia,

ochrona walorów przestrzennych Kolonii Mieszkaniowej Mariensztat,

zachowanie układu ulic wpisanych do rejestru zabytków: Krakowskie Przedmieście, Koziej, Bednarskiej i Mariensztat oraz historycznych przebiegów ulic Furmańskiej, Sowiej i Dobrej.

Nowe przystąpienia

Na sesji listopadowej miejscy radni podjęli również uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kłobuckiej – część zachodnia oraz uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kłobuckiej – część wschodnia.

Aktualnie trwają konsultacje społeczne dla jednego planu na etapie wyłożenia do publicznego wglądu. Zbierane są także wnioski do czterech planów miejscowych.

Więcej szczegółów o wszystkich planach i procesach konsultacyjnych znajduje się na stronie architektura.um.warszawa.pl.

Czytaj też: Przyjmowanie wniosków w programie „Czyste Powietrze” czasowo zawieszone