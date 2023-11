Wojewoda o nowym projekcie Strefy Czystego Transportu: To bardzo wątpliwe rozwiązanie Adam Abramiuk 14.11.2023 21:59 Jeżeli powstanie uchwała o Strefie Czystego Transportu, to będę ją wnikliwie analizował — powiedział Radiu dla Ciebie wojewoda mazowiecki Tobiasz Bocheński. Jak podkreślił, przedstawiony przez miasto projekt jest kontrowersyjny z punktu widzenia prawnego i społecznego.

Wojewoda mazowiecki krytykuje nowy projekt o Strefie Czystego Transportu (autor: Szymon Pulcyn/UM Warszawa)

W poniedziałek stołeczny ratusz przedstawił nowy projekt Strefy Czystego Transportu. Zaproponowano w nim, by strefa objęła ponad dwukrotnie większy obszar niż pierwotnie. Propozycję skomentował wojewoda mazowiecki Tobiasz Bocheński.

Jak powiedział Radiu dla Ciebie, Strefa Czystego Transportu została rozszerzona także o dodatkowe dzielnice względem wcześniejszych zapowiedzi.

— Jest to decyzja, która najbardziej uderza w osoby najuboższe, te, których nie stać na nowszy samochód. Jednocześnie zwracam uwagę na fakt, że samochody z silnikiem V8, V10, wielkie jeepy, które bardzo zatruwają środowisko, a kosztują na przykład milion złotych, mogą wjeżdżać do centrum miasta. Jest to bardzo wątpliwe rozwiązanie z tego punku widzenia — zaznaczył Bocheński.

„Prawa w Polsce nie powinno się uchwalać na podstawie sondaży”

Wojewoda skrytykował też sposób przeprowadzenia przez miasto konsultacji społecznych.

— Nie wiemy de facto, ilu warszawiaków zostało zapytanych o zdanie. Tak podstawowa kwestia powinna być rozstrzygana w referendum lokalnym. Miasto chwali się, że przeprowadziło sondaż na tysiącu dwudziestu osobach, i w tym sondażu okazało się, że siedemdziesiąt procent, z czego sześćdziesiąt sześć procent kierowców, jest entuzjastami prowadzenia tej strefy. Ja chciałbym powiedzieć, że prawa w Polsce nie powinno się uchwalać na podstawie sondaży —

Projekt uchwały ma być przedstawiony radnym. Najbliższa sesja w ten czwartek. Jeżeli uchwała zostanie przyjęta, to zapisy będą obowiązywały od 1 lipca.

Czym jest Strefa Czystego Transportu?

Według nowego projektu SCT obejmie ponad dwukrotnie większy obszar: całe dzielnice Śródmieście, Żoliborz i Praga Północ, prawie całą Ochotę (poza SCT pozostanie fragment z CH Reduta i ul. Mszczonowską oraz Dworzec Zachodni) i Pragę Południe (poza SCT pozostanie Olszynka Grochowska: niezamieszkały obszar PKP i rezerwatu przyrody), większość Mokotowa (poza SCT pozostaną Sadyba, Stegny, Augustówka i część Służewca), około połowę Woli (do al. Prymasa Tysiąclecia).

Osoby zamieszkałe wewnątrz tego obszaru i płacące podatki w Warszawie zwolnione będą ze spełniania wymagań strefy na pierwszych dwóch etapach jej wprowadzania. Reguły SCT dotyczyć ich będą dopiero od stycznia 2028 r. — wówczas nie będą mogli poruszać się po strefie pojazdem z silnikiem Diesla starszym niż 13 lat i pojazdem benzynowym starszym niż 22 lata.

Pozostałe osoby oraz mieszkańców Warszawy, którzy kupili samochód już po przyjęciu uchwały, obowiązują niezmiennie zaprezentowane już wcześniej wymogi. Od lipca 2024 r. nie będą mogli poruszać się po strefie pojazdem z silnikiem Diesla starszym niż 18 lat i pojazdem benzynowym starszym niż 27 lat.

Wprowadzony zostanie również dodatkowy wyjątek dla seniorów (osób, które w 2023 roku ukończą 70 lat), o ile już przed przyjęciem uchwały o SCT byli właścicielami swoich pojazdów. Oznacza to, że osoby powyżej 70. roku życia, po spełnieniu określonych warunków, będą zwolnione bezterminowo z zasad obowiązujących w ramach SCT.

Strefa czystego transportu to wydzielony obszar, po którym mogą poruszać się wyłącznie pojazdy spełniające odpowiednie normy emisji spalin.

