Włodek Pawlik w RDC o jazzie w Łazienkach: To idealne miejsce na koncerty Cyryl Skiba 31.08.2023 13:22 Już 9 września pierwszy koncert z cyklu „Jazz w Łazienkach Królewskich. Włodek Pawlik przedstawia”. Jak mówił w Poranku RDC Włodek Pawlik, miejsce, w którym odbędą się koncerty, jest dla niego szczególnie ważne i w jego życiu odegrało ważną rolę.

Koncerty pod hasłem "Jazz w Łazienkach Królewskich". Kuratorem trzeciej odsłony cyklu jest Włodek Pawlik (autor: RDC)

Tegoroczne koncerty pod patronatem Włodka Pawlika to już trzecia odsłona cieszącego się dużym zainteresowaniem cyklu "Jazz w Łazienkach Królewskich". Wydarzenie, które odbywa się w Teatrze Królewskim w Starej Oranżerii, to jedyne w swoimi rodzaju połączenie miejsca ważnego dla polskiej historii z jazzem na najwyższym światowym poziomie.

W programie cztery koncerty. Już 9 września o godz. 18.00 odbędzie się pierwszy z nich podczas którego pianista, laureat nagrody Grammy wystąpi ze swoim synem, wiolonczelistą Łukaszem Pawlikiem.

Pianista jest zachwycony miejscem, gdzie odbywać się będą koncerty. To Teatr Królewski w Starej Oranżerii.

– Ona ma w sobie te zaletę, że jest drewniana, to ma bardzo duże duże znaczenie, jeżeli chodzi o wykonywanie muzyki. Ja jestem zachwycony, jeżeli chodzi o akustykę i fortepian, to jest idealne miejsce do tego typu przedsięwzięć – mówił w Poranku RDC Włodek Pawlik.

Podczas koncertu wybrzmią kompozycje zarówno ojca, jak i syna.

– Tytuły takie jak na przykład Ellenai z płyty Włodek Pawlik trio Anhelli, będzie właśnie Królwa Chłodu. No i zagramy też jeden mój utwór z mojej ostatniej płyty Long Dystans Connection. To jest piękna płyta, znajduje się na niej paleta najlepszych nazwisk amerykańskiego jazzu, Randy Breaker, Mike Stern, Dave Weckl, a my zagramy jeden z utworów z tej płyty pod tytułem Reflection – mówili w Poranku RDC Włodek i Łukasz Pawlik.

Kolejny koncert 14 października. Muzyka Włodka Pawlika będzie towarzyszyć poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Program i bilety na stronie Łazienek Królewskich.

