Zamiast ronda skrzyżowanie na Branickiego w Wilanowie Adam Abramiuk 10.02.2024 17:23 Zamiast ronda na skrzyżowaniu ulic Branickiego i Sarmackiej w warszawskim Wilanowie będzie sygnalizacja świetlna. To sprawi, że kierowcy zyskają dodatkowe pasy. Pojawią się również udogodnienia dla rowerzystów i poprawi się bezpieczeństwo na pobliskich przejściach dla pieszych.

Zmiany na Branickiego w Wilanowie (autor: ZDM Warszawa)

Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie ogłosił przetarg na budowę sygnalizacji na skrzyżowaniu z ul. Sarmacką w Wilanowie.

Jak tłumaczy Jakub Dybalski z ZDM, obecnie funkcjonujące tam rondo było rozwiązaniem tymczasowym.

– Dzięki sygnalizacji to miejsce będzie lepiej przystosowane do ruchu z Południowej Obwodnicy Warszawy. Poprawi się też bezpieczeństwo na pobliskich przejściach dla pieszych, które w audycie otrzymały ocenę od 1 do 3, więc nie najwyższe – mówi Dybalski.

Przed rondem ulica Branickiego rozszerza się do aż trzech pasów. Dwa z nich pozostają jednak zamknięte. Po wybudowaniu sygnalizacji znikną odgradzające je betonowe zapory i będą mogły zostać ponownie otwarte.

Dotychczasowe rondo samo w sobie nie zniknie. Mimo tego układ drogowy zostanie nieco przebudowany. Powstanie także dodatkowy przejazd dla rowerów (przez północny wjazd na rondo z ul. Sarmackiej). Pojawi się również więcej zieleni.

Miasto na oferty przetargowe czeka do 22 lutego.

Czytaj też: Pierwsza na Pradze Południe strefa mieszkańca już od kwietnia