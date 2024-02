Zmiany w Wilanowie. Otwarte skrzyżowanie al. Rzeczpospolitej z ul. Sejmu Czteroletniego RDC 13.02.2024 20:07 W nocy z wtorku na środę, z 13 na 14 lutego, otwarte zostanie skrzyżowanie al. Rzeczypospolitej z ul. Sejmu Czteroletniego. Tramwajarze rozpoczynają układanie torów na kolejnym: ul. Hlonda straci połączenie z al. Rzeczypospolitej. Prace będą też na Zdrowej i Nałęczowskiej – podał stołeczny ratusz.

Budowa linii tramwajowej do Wilanowa (autor: Tramwaje Warszawskie)

Budowniczowie tramwaju do Wilanowa będą układali tory na skrzyżowaniu alei Rzeczypospolitej i ulic Hlonda oraz Klimczaka. Roboty rozpoczną się we wtorek, 13 lutego, przed północą.

W nocy z wtorku na środę zostanie otwarte we wszystkich relacjach skrzyżowanie alei Rzeczypospolitej z ulicą Sejmu Czteroletniego. Od strony ulicy Branickiego wytyczony zostanie osobny pas do skrętu w lewo w ulicę Sejmu Czteroletniego. Drugim pasem kierowcy pojadą prosto. Dla pieszych przy skrzyżowaniu pozostanie jedno przejście przez aleję Rzeczypospolitej.

Zmiany w Wilanowie

W tym samym czasie wykonawca zamknie połączenie Hlonda z aleją Rzeczypospolitej. Na ulicy Klimczaka wymalowane będą dwa pasy do skrętu w lewo lub w prawo w aleję Rzeczypospolitej. Poruszający się aleją od strony centrum przez skrzyżowanie pojadą wyłącznie prosto. Na rondzie Sapiehy staną tablice informujące o braku przejazdu ulicą Hlonda do alei Rzeczypospolitej.

We wtorek, 13 lutego, około godziny 23 budowniczowie zamkną także fragment ulicy Zdrowej, pomiędzy aleją Wilanowską a ulicą Arbuzową. Wykonają tu przyłącze kanalizacji sanitarnej do jednej z podstacji. Prace zakończą się jeszcze w lutym. Do tego czasu Zdrowa nie będzie miała połączenia z aleją Wilanowską. Kierowcy dojadą od strony alei Rzeczypospolitej.

Z kolei w czwartek, 15 lutego, o godzinie 23 robotnicy przeniosą się z jednej strony ulicy Nałęczowskiej na drugą. Oznacza to również zamianę dla kierowców, którzy zyskają pas do skrętu w lewo z Nałęczowskiej w Jana III Sobieskiego w kierunku alei Wilanowskiej.

Na Jana III Sobieskiego w kierunku centrum jechać będzie można jednym pasem – tak jak dotychczas – prosto lub w prawo. Na drugim (lewym) pasie będzie przystanek tymczasowy. Nadal nie będzie skrętu w lewo w ulicę Śródziemnomorską. Na tej ostatniej kierowcy pojadą prosto z innego pasa niż do tej pory. Pozostałe relacje nie zmienią się.

