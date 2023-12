Wielkie warszawskie morsowanie. Blisko 300 osób wykąpało się w Wiśle Mikołaj Cichocki 10.12.2023 17:06 Zakończyła się tegoroczna edycja imprezy dla morsów z Dzielnicą Wisła. W tym roku w akcji na plaży Rusałka wzięło udział blisko 300 osób. To już siódma edycja wielkiego warszawskiego morsowania. Najwytrwalsi uczestnicy otrzymali morsowe pamiątki.

Warszawskie morsowanie 2023 (autor: Dzielnica Wisła)

Przez całą akcję udział wzięło prawie 2 tysiące osób.

Na miejscu był nasz reporter Mikołaj Cichocki, który wszedł do Wisły, aby zapytać entuzjastów zimnych kąpieli - dlaczego to robią.



- To wielki sukces. Już po raz kolejny zgromadziliśmy tłumy - mówi pełnomocnik Prezydenta Warszawy ds. Wisły, Jan Piotrowski.

- Na moje oko było powyżej 200-300 osób. Myślę, że ludzie przychodzą dlatego, że się lubią. To jest jedno z niewielu wydarzeń nad Wisłą gdzie mamy osoby które się powtarzają co roku. To nie są przypadkowi ludzie, bo są na bulwarze, tylko to są ludzie, którzy przychodzą specjalnie do nas na to wydarzenie, żeby się wykąpać - mówi Piotrowski.

Na uczestników czekało ognisko, sauna i ciepła zupa.

Organizatorzy zapowiedzieli, że akcja będzie kontynuowana w przyszłym roku.

