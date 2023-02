Warszawski radny o konsultacjach społecznych: nie odzwierciedlają tego, czego chcą warszawiacy Mariusz Niedźwiecki 16.02.2023 16:08 Marek Piotr Borkowski, radny Prawa i Sprawiedliwości z Pragi Południe, krytykuje konsultacje prowadzone w ratuszu. Chodzi o planowane w stolicy strefy Tempo 30 i Czyste Powietrze. Ratusz skończył zbierać opinie mieszkańców w tej sprawie.

Marek Piotr Borkowski (autor: RDC)

To, w jaki sposób były zbierane opinie, nie podoba się Markowi Piotrowi Borkowskiemu z PiS.

- Wyniki dotyczące strefy Tempo 30 nie odzwierciedlają w rzeczywistości tego, czego chcą warszawiacy - powiedział na naszej antenie. - W tych konsultacjach brało udział dosłownie kilkaset osób. To są najczęściej tak zwani zawodowi działacze miejscy czy rowerowi. I oni nadają ton tym konsultacjom. Biorą tam zawsze udział, przyjeżdżają z innych dzielnic czy też z całego miasta na takie spotkania, biorą udział, łączą się przez internet. I oni narzucają narrację i politykę miasta - tłumaczył.





Jeśli chodzi o strefę Czyste Powietrze, radny ma uwagi do zadanych pytań.

- No i jak to zwykle z tymi konsultacjami, są one gdzieś w internecie prowadzone. Taki zwykły człowiek rzeczywiście nawet nie jest w stanie dowiedzieć się o tym. Po pierwsze, tam nie ma podstawowego pytania „Czy pan jest za strefą czy przeciwko?”, tylko „Jaka ta strefa ma być?”. Czyli można się wypowiedzieć na temat koloru oznaczeń, ale już nie tego, czego ona ma dotyczyć - wskazał.





Strefa Czyste Powietrze zakłada, że do centrum nie będą mogły wjechać auta ze zbyt wysoką emisją spalin, czyli np. starsze diesle. Podobne rozwiązania od lat stosowane są m.in. w Londynie i Paryżu.

Z kolei strefa Tempo 30 oznacza, że na ulicach innych niż główne przelotowe, będzie obowiązywać ograniczenie prędkości do 30 km/h. Miałaby swoim zasięgiem objąć aż 90 procent powierzchni Warszawy.

Posłuchaj całej rozmowy: Marek Piotr Borkowski