Po roku blokady jest szansa na zmiany. Remonty na osiedlu WSM Zatrasie jeszcze w listopadzie? Adrian Pieczka 17.10.2024 20:23 Remonty na osiedlu WSM Zatrasie możliwe już w listopadzie — dowiedziało się Polskie Radio RDC. 23 października planowane są oględziny przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Po nich, jak nas poinformował urząd, postępowanie zostanie niezwłocznie zakończone, a to otworzy drzwi do przeprowadzenia prac. Te są wstrzymane od roku w związku z procedurą wpisania osiedla do rejestru zabytków.

Co będzie z osiedlem Zatrasie? (autor: Emptywords, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

To będzie koniec blokady? Jak się dowiedzieliśmy, jest szansa na to, aby prace remontowe na osiedlu WSM Zatrasie ruszyły w listopadzie.

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków 23 października ma przeprowadzić oględziny osiedla. Po ich odbyciu postępowanie zostanie niezwłocznie zakończone, co umożliwi przeprowadzenie prac, które od roku były wstrzymane ze względu na procedurę wpisania osiedla do rejestru zabytków.

Dyrektor osiedla Zatrasie Jarosław Kulawiak informuje, że obiekt z lat sześćdziesiątych, wymaga wielu remontów.

— Te budynki są już dość leciwe, wymagają troski, wymagają podejścia, choćby ze względu na zmianę sposobu ich eksploatacji, sposobu użytkowania. Czy od strony urządzeń elektrycznych, które dzisiaj użytkujemy, do których instalacje elektryczne z lat 62-68 po prostu są nieprzystosowane — mówi Kulawiak.

Jak dodaje Kulawiak, bez zakończonego postepowania nie można nic zrobić.

— W momencie, kiedy to postępowanie zostanie zakończone, no i oczywiście nie spodziewamy się, że konserwator odstąpi od wpisu do rejestru zabytków, ale przynajmniej będziemy wiedzieli, mówiąc kolokwialnie, na czym stoimy. Będziemy mogli podejmować już działania związane z uzgodnieniami poszczególnych prac, poszczególnych zakresów robót, będziemy mogli oczekiwać od konserwatora decyzji — informuje Kulawiak.

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków poinformował Polskie Radio RDC, że zmienił zakres postępowania wobec osiedla z układu urbanistycznego na zespół budowlany, co oznacza, że ochrona nie obejmie wnętrz budynków.

Osiedle Zatrasie

Osiedle Zatrasie powstało w latach 1962–1967. Zaprojektowane zostało przez Jacka Nowickiego. Znajduje się na Żoliborzu między ulicami: Przasnyską, Krasińskiego, Broniewskiego i Elbląską.

Było to jedno ze sztandarowych przedsięwzięć architektonicznej realizacji odwilży gomułkowskiej i odrzucenia socrealizmu. Miało kontynuować ideę „jednostek sąsiedzkich” zgrupowanych wokół zielonych dziedzińców.

Nowicki zaprojektował cztery typy modułów, tworzących dwa rodzaje wieżowców, długie czteropiętrowe bloki oraz małe bloki na planie krzyża. Bloki miały od 3 do 10 pięter. Do nietypowych cech architektonicznych osiedla należą ogrody umiejscowione przy parterowych mieszkaniach budynków (z terenem podniesionym do pierwszego piętra w części bloków) oraz duże zielone przestrzenie pomiędzy budynkami.

