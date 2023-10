Warszawa Zachodnia przypomina o bezpieczeństwie. Powstał największy mural w sieci połączeń RDC 27.10.2023 18:01 Warszawa Zachodnia to pierwsza w Polsce stacja, która została Ambasadorką Bezpieczeństwa. Długi na ponad 300 metrów mural ma przypominać pasażerom przejeżdżającym przez stację o zachowaniu bezpieczeństwa na przejazdach i na terenach kolejowych. Streetartowe dzieło wykonane zostało w ramach kampanii społecznej „Bezpieczny Przejazd”.

4 Mural o tematyce bezpieczeństwa namalowany na części wiaduktu M02 (autor: PKP PLK SA/X)

Mural o tematyce bezpieczeństwa namalowany został na części wiaduktu M02, wybudowanego w ramach modernizacji stacji Warszawa Zachodnia. Obok streetartowego dzieła codziennie przejeżdża kilkaset pociągów w kierunku Łowicza, Poznania, Katowic, Krakowa, Grodziska Mazowieckiego i Łodzi. Mural ma łączną powierzchnię 1164 m2, a do jego stworzenia zużyto 400 litrów farb i gruntu. Wykonanie malowidła zabrało 11 artystom 2 tygodnie.

Mural powstał w ramach wspólnej inicjatywy PLK, organizatora kampanii „Bezpieczny Przejazd” oraz Budimex S.A., wykonawcy modernizacji stacji. Pomimo różnych elementów charakterystycznych dla obu spółek, projekt stanowi spójną opowieść, a bezpieczeństwo, edukacja, infrastruktura, modernizacja, środowisko i przyszłość to hasła, które były inspiracją przy tworzeniu dzieła. Kampania „Bezpieczny Przejazd” ma na celu edukowanie społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa na przejazdach i terenach kolejowych, a kampania „Hello ICE” ma uczyć dzieci bezpieczeństwa drogowego. Mural jest symbolem tej współpracy podkreślającym ważne wartości obu spółek.

– Polska kolej staje się z roku na rok coraz bezpieczniejsza. To zasługa przeprowadzonych w ramach Krajowego Programu Kolejowego modernizacji oraz działań podejmowanych w ramach kampanii Bezpieczny Przejazd. Od dzisiaj, w symboliczny sposób, stacja Warszawa Zachodnia za sprawą wyjątkowego muralu wstąpiła do grona Ambasadorów Bezpieczeństwa i będzie miała wpływ na wzrost świadomości o bezpieczeństwie tysięcy pasażerów – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

– Namalowanie muralu nadało stacji Warszawa Zachodnia zupełnie nowego, edukacyjnego charakteru. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. za priorytet stawiają bezpieczeństwo. Zrealizowane inwestycje z Krajowego Programu Kolejowego przekładają się na bezpieczniejsze, sprawniejsze, szybsze połączenia aglomeracyjne i regionalne – powiedział Ireneusz Merchel, prezes zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Działania kampanii „Bezpieczny Przejazd” mają rozmaity charakter i docierają do różnych odbiorców. W tym roku przeprowadzonych zostało 11 seminariów z instruktorami nauki jazdy. Prezentacje wykorzystywane przy nauce przyszłych kierowców przesłane zostały do blisko 1000 szkół nauki jazdy. Spoty kampanii wyświetlane były w telewizji, serwisach internetowych i VOD oraz w kinach w całej Polsce. W ramach szkolnych zajęć wyedukowanych zostało 30 tys. dzieci. Ulotki i materiały informacyjne w ramach działań na przejazdach kolejowo-drogowych zostały przekazane do 250 tys. użytkowników dróg. W sieci dostępne są dedykowane kierowcom aplikacje oraz materiały edukacyjne dla rodziców, dzieci i nauczycieli.

#Warszawa Zachodnia Ambasadorką Bezpieczeństwa❗️Długi na ponad 300 m mural przypomina tysiącom pasażerów przejeżdżających🚄przez stołeczną stację o zachowaniu #bezpieczeństwo na przejazdach i na terenach kolejowych. Dzieło PLK SA i firmy Budimex S.A. 👉https://t.co/6mHGEYEmzT pic.twitter.com/kT57YOJbJ3 — PKP PLK SA (@PKP_PLK_SA) October 27, 2023

Modernizacja Warszawy Zachodniej

Ogromna inwestycja na stacji Warszawa Zachodnia zbliża się do końca. W połowie przyszłego roku zakończą się zasadnicze prace na stacji Warszawa Zachodnia. Podróżni w pełni skorzystają ze wszystkich zmodernizowanych peronów, które będą przykryte nowym zadaszeniem.

Będzie system dynamicznej informacji pasażerskiej oraz rozwiązania dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się ułatwiające dostęp do pociągów. Łatwiejsze będzie łączenie podróży koleją z komunikacją miejską. Bezpieczne zarządzanie ruchem kolejowym zapewnią nowoczesne urządzenia i systemy komputerowe.

Obecnie przebudowywane są perony 1, 2 i 3. Pod nimi wykonawca poszerza przejście podziemne – nad nimi budowana jest wiata z panelami fotowoltaicznymi. Ostatecznych kształtów nabiera nowa hala dworca od strony ulicy Tunelowej. Przebudowywane są tory, rozjazdy, sieć trakcyjna i urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Wszystkie roboty wykonywane są pod ciągłym ruchem pociągów, co jest dodatkowym wyzwaniem dla wykonawcy i kolejarzy.

